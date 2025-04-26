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    Ташуев: Мы подарили три очка Нижнему Новгороду

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    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о матче против «Пари НН» (1:0).

    Сергей Ташуев
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    Сергей Ташуев

    «Если есть такое в жизни, когда людям дарят подарки... Мы сегодня подарили три очка Нижнему Новгороду. Наше полное преимущество по всей игре. Невынужденная ошибка в первом тайме — пенальти. Хотя мы смотрели повтор — если раньше пенальти давали когда сбили игрока, то здесь спотыкается об ногу и пенальти. Ну хорошо, ладно. Подарили.

    Второй тайм давление было очень большое, мяч летает по штрафной, но забить не можем. Это наша проблема, к сожалению», — цитирует Ташуева «Матч ТВ».

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    Таким образом, «Пари НН» набрал 23 очка и поднялся на 12-е место в турнирной таблице. У «Ахмата» тоже 23 балла и 14-я строчка.

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