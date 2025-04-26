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    Сперцян: Ожидали сложной игры с махачкалинским «Динамо»

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    Хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян прокомментировал свой промах с пенальти в матче 26-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо».

    Эдуард Сперцян
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    Эдуард Сперцян

    «Важнее гола было забить пенальти, чтобы не было такой концовки. Когда забил, был счастлив. Когда не реализовал 11-метровый, то психологически себя нормально чувствовал. Когда заменили и нам забили второй, то начал думать о пенальти.

    На Кавказе всегда тяжело играть. Здесь своя атмосфера, аура. "Динамо" много бьется. Мы ожидали такой игры и в принципе справлялись», — цитирует Сперцяна «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Краснодар» 25 апреля одолел махачкалинское «Динамо» со счетом 3:2 в матче 26-го тура РПЛ. Команда Мурада Мусаева остается лидером чемпионата России.

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