Гол Боселли с пенальти принес «Пари НН» победу над «Ахматом»

В матче 26-го тура чемпионата Россиипобедилсо счетом 1:0.

Судьбу противостояния решил единственный забитый мяч, автором которого стал Хуан Боселли с пенальти.

Отметим, что на 90+13-й минуте Надер Гандри мог сравнять счет, но не забил пенальти.

Футбол. Россия. Премьер-лига Пари НН — Ахмат 1:0 Голы: 1:0 Хуан Мануэль Боселли (пенальти) (45+7'), : (53') Пари НН: Никита Медведев, Виктор Александров, Кирилл Гоцук, Свен Карич, Илья Агапов, Александр Эктов (Станислав Магкеев, '), Мамаду Майга, Александр Трошечкин (Владислав Карапузов, 68'), Никита Ермаков, Хуан Мануэль Боселли (Castillo J., '), Тиаго Весино (Вячеслав Грулёв, 68') Ахмат: Гиорги Шелия, Арсен Адамов, Надер Гандри, Турпал Ибишев (Александр Жиров, 77'), Мирослав Богосавац, Исмаэл (Родриго Руис Диас, 86'), Даниил Зорин (Максим Самородов, 46'), Бернард Бериша (Амин Талал, 46'), Владислав Камилов (Заим Диванович, 71'), Лечи Садулаев, Георгий Мелкадзе

Календарь и таблица РПЛ

Таким образом, «Пари НН» набрал 23 очка и поднялся на 12-е место в турнирной таблице. У «Ахмата» тоже 23 балла и 14-я строчка.