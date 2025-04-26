Колыванов: ЦСКА практически не дал «Спартаку» разыгрывать комбинации

Экс-игрок сборной Россиивысказался о поражении в матче 26-го тура РПЛ против(1:2).

«Фантастическая концовка. Конечно, трагедия для "Спартака". Наверное, была у них надежда постараться забить второй гол. А получилось все наоборот.

ЦСКА практически не дал "Спартаку" разыгрывать комбинации. Были подходы, но КПД практически отсутствовал. ЦСКА умеет играть в контратаку, чем команда и воспользовалась», — сказал Колыванов «Матч ТВ».

После этого матча «Спартак» располагается на 4-й позиции в РПЛ с 50-ю очками в активе. ЦСКА — на 3-й строчке (51).