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    Ламин Ямаль«Барселона» — «Реал». Онлайн, прямая трансляция
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    Колыванов: ЦСКА практически не дал «Спартаку» разыгрывать комбинации

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    Экс-игрок сборной России Игорь Колыванов высказался о поражении «Спартака» в матче 26-го тура РПЛ против ЦСКА (1:2).

    Марко Николич — главный тренер ЦСКА
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    Марко Николич — главный тренер ЦСКА

    «Фантастическая концовка. Конечно, трагедия для "Спартака". Наверное, была у них надежда постараться забить второй гол. А получилось все наоборот.

    ЦСКА практически не дал "Спартаку" разыгрывать комбинации. Были подходы, но КПД практически отсутствовал. ЦСКА умеет играть в контратаку, чем команда и воспользовалась», — сказал Колыванов «Матч ТВ».

  • «Спартак» — ЦСКА 1:2. Онлайн
  • ЦСКА на выезде обыграл «Спартак» и вышел на 3-е место в РПЛ
  • Вчера

    • После этого матча «Спартак» располагается на 4-й позиции в РПЛ с 50-ю очками в активе. ЦСКА — на 3-й строчке (51).

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