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    Серж Гнабри и Джошуа Киммих «Бавария» — «Майнц». Онлайн, прямая трансляция
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    Гоцук — о победе «Пари НН»: Судьбу матча решили мастерство Боселли и Медведева

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    Капитан «Пари НН» Кирилл Гоцук прокомментировал победу своей команды в матче 26-го тура РПЛ против «Ахмата» (1:0).

    Кирилл Гоцук — полузащитник «Пари НН»
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    Кирилл Гоцук — полузащитник «Пари НН»

    «Так случилось, что мы выиграли. Судьбу матча решили мастерство Боселли и Медведева.

    Насколько важна эта победа, прервавшая шестиматчевую серию без побед? Я думаю, это риторический вопрос. В РПЛ каждый матч тяжелый и каждая победа, тем более в команде, которая борется за выживание, сродни подвигу.

    Сто матчей в РПЛ. В чем секрет такой верности команде? В том, что всегда стараюсь отдаваться на максимум, даже не на 100%, а на все 200%. Я попал в нужное время в нужное место. И мой труд правильно оценивали предыдущие руководители и тренерский штаб, при которых я начинал работать и работаю сейчас.

  • «Пари НН» — «Ахмат» 1:0. Онлайн, прямая трансляция
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    • Есть ли уже в голове мысли, чем удивить "Зенит"? Пока мы отдохнем. Сейчас восстановительные мероприятия провели. Поедем домой, чтобы чуть отдохнуть и сыграть еще сто матчей. А про "Зенит" уже подумаем завтра», — передает слова Гоцука «Матч ТВ».

    После этого матча «Пари НН» занимает 12-е место в таблице РПЛ с 23 очками в активе.

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