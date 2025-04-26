Гоцук — о победе «Пари НН»: Судьбу матча решили мастерство Боселли и Медведева

Капитанпрокомментировал победу своей команды в матче 26-го тура РПЛ против(1:0).

«Так случилось, что мы выиграли. Судьбу матча решили мастерство Боселли и Медведева.

Насколько важна эта победа, прервавшая шестиматчевую серию без побед? Я думаю, это риторический вопрос. В РПЛ каждый матч тяжелый и каждая победа, тем более в команде, которая борется за выживание, сродни подвигу.

Сто матчей в РПЛ. В чем секрет такой верности команде? В том, что всегда стараюсь отдаваться на максимум, даже не на 100%, а на все 200%. Я попал в нужное время в нужное место. И мой труд правильно оценивали предыдущие руководители и тренерский штаб, при которых я начинал работать и работаю сейчас.

Есть ли уже в голове мысли, чем удивить "Зенит"? Пока мы отдохнем. Сейчас восстановительные мероприятия провели. Поедем домой, чтобы чуть отдохнуть и сыграть еще сто матчей. А про "Зенит" уже подумаем завтра», — передает слова Гоцука «Матч ТВ».

После этого матча «Пари НН» занимает 12-е место в таблице РПЛ с 23 очками в активе.