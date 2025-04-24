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    Интер — Милан«Милан» разрушил мечту «Интера» о требле. «Нерадзурри» разгромлены в полуфинале Кубка
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    Симоне Индзаги: Усталость? Это не может быть оправданием

    Футбол Кубок Италии Футбол Италии Интер Милан
    Наставник «Интера» Симоне Индзаги высказался по поводу поражения от «Милана» (0:3) в полуфинале Кубка Италии. Команда не вышла в финал турнира.

    Симоне Индзаги
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    Симоне Индзаги

    «Мы должны продолжать идти вперед. Существует как физическая, так и психологическая усталость — нам нужно быть сильнее всего этого. Этот путь принес нам много радости, но также и разочарования, как сегодня вечером. Мы должны были сыграть лучше — нам не хватило остроты в обеих штрафных в ключевые моменты игры.

    Усталость? Это не может быть оправданием. Нам нужно показывать максимальную концентрацию, а сегодня мы этого не сделали. Каждая команда имеет дело с усталостью. У нас был более плотный график, чем у других, но, опять же, это не оправдание. Если мы не вышли в финал, значит, мы недостаточно сделали.

    Сегодня 24 апреля — остался один месяц, и нам нужно продолжать работать с уверенностью. Сегодня вечером "Милан" заслужил эту победу, и справедливо, что они выходят в финал. Постараемся реабилитироваться и выложиться по полной в воскресенье против "Ромы", — цитирует Football Italia Индзаги.

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