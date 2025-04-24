Симоне Индзаги: Усталость? Это не может быть оправданием

Наставник «Интера»высказался по поводу поражения от «Милана» (0:3) в полуфинале Кубка Италии. Команда не вышла в финал турнира.

«Мы должны продолжать идти вперед. Существует как физическая, так и психологическая усталость — нам нужно быть сильнее всего этого. Этот путь принес нам много радости, но также и разочарования, как сегодня вечером. Мы должны были сыграть лучше — нам не хватило остроты в обеих штрафных в ключевые моменты игры.

Усталость? Это не может быть оправданием. Нам нужно показывать максимальную концентрацию, а сегодня мы этого не сделали. Каждая команда имеет дело с усталостью. У нас был более плотный график, чем у других, но, опять же, это не оправдание. Если мы не вышли в финал, значит, мы недостаточно сделали.

Сегодня 24 апреля — остался один месяц, и нам нужно продолжать работать с уверенностью. Сегодня вечером "Милан" заслужил эту победу, и справедливо, что они выходят в финал. Постараемся реабилитироваться и выложиться по полной в воскресенье против "Ромы", — цитирует Football Italia Индзаги.