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    Черданцев: «Спартаку» для чемпионского духа не хватает лидера

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Спартак Акрон
    Комментатор «Матч ТВ» Георгий Черданцев выразил мнение, что «Спартаку» нужен лидер для создания «чемпионского духа» в коллективе. Ранее красно-белые с трудом одолели «Акрон» со счетом 3:2.

    «Спартак»
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    «Спартак»

    «Я не вижу никакого чемпионского духа в связи с этой победой. "Акрон" — команда значительно ниже уровнем, если бы их исполнительское мастерство было выше, то они бы забили спокойно еще пару мячей. На последней минуте 18‑летний Дмитрий Пестряков бросил не туда аут, отсюда пришел 11‑метровый. Такие ошибки допускать нельзя. Когда "Реал" на последней минуте забивает "Атлетику", это другой уровень, это чемпионский дух.

    "Спартаку" для чемпионского духа не хватает лидера, которым скорее должен быть русскоязычный футболист. Это большая проблема. Команде нужен лидер и капитан, каким был Денис Глушаков в чемпионском сезоне», — сказал Черданцев «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» идет 3-м в таблице, набрав 50 очков. В 26-м туре РПЛ команда Деяна Станковича в субботу примет ЦСКА.

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