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    Мусиала: Хочу вернуться на клубном чемпионате мира

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    Полузащитник «Баварии» Джамал Мусиала высказался о своем восстановлении после травмы.

    Джамал Мусиала
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    Джамал Мусиала

    «Я начал работать над своим возвращением в строй в первый же день после травмы, и пока всё идёт по плану. У меня есть одна большая цель — клубный чемпионат мира. Потому что на карту поставлены престиж, доходы клуба и новый международный титул. И мы хотим победить в этом турнире. Я хочу вернуться на поле в США», — приводит слова Мусиалы Bayern & Germany.

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    Мусиала в текущем сезоне провел 40 матчей за «Баварию», забил 18 мячей и отдал восемь голевых передач.

    Клубный чемпионат мира стартует 15 июня.

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