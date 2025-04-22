Мудрик прошел проверку на детекторе лжи

Гендиректор «Шахтера»сказал, что футболист «Челси»прошел проверку на детекторе лжи после положительного теста на допинг.

В декабре 2024 года сторона Мудрика подчеркнула, что игрок не нарушал антидопинговые правила осознанно.

«Я много раз разговаривал с Мудриком с тех пор, как возникла эта проблема с допингом. Он не понимает, как это могло произойти. Он не имеет ни малейшего представления. Вообще. Поэтому его адвокаты организовали для него проверку на детекторе лжи, которую он прошёл. Это станет частью доказательств, подтверждающих, что он не совершал ничего противозаконного намеренно. Мудрик ясно дал понять, что это не его вина, что у него положительный результат теста.

Теперь нам нужно выяснить, как это произошло и кто это сделал. Его адвокаты пытаются это выяснить. Результаты пробы В до сих пор не получены, так что вопрос остаётся открытым. Никто не знает, что произошло. Я желаю Мудрику всего наилучшего. Он первоклассный футболист и очень хороший человек. Его нужно защитить», — приводит слова Палкина Give me Sport.

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Напомним, Мудрик грозит дисквалификация на срок до четырех лет.