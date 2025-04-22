Файзулин вспомнил главный матч в своей жизни

Бывший игрок сборной России «Зенита»назвал матч в своей карьере, который ему запомнился больше всего.

Это игра полуфинала Кубка УЕФА с «Баварией » в Мюнхене (1:1).

«Наверное, "Бавария", причем не Питере, а на выезде. В Мюнхене я впервые увидел такой стадион и столько болельщиков. И "Бавария" — суперклуб. Этот матч даже больше финалов запомнился. Я впервые играл на таком стадионе.

А на чемпионат мира ездил уже после побед в Кубке и Суперкубке УЕФА, Лиги чемпионов. Все уже было более-менее привычно, большие стадионы — не в диковинку», — сказал Файзулин «Чемпионату».

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В том розыгрыше Кубка УЕФА «Зенит» прошел в полуфинале «Баварию» по сумме двух матчей, а затем в финале победил «Рейнджерс» со счетом 2:0 и завоевал главный трофей. В решающей встрече Файзулин вышел в стартовом составе и был заменен на 90-й минуте.