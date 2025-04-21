Наставник «Эспаньола» Маноло Гонсалес назван тренером месяца по итогам апреля в Ла лиге

Маноло Гонсалес признан лучшим тренером месяца в Ла Лиге по итогам апреля. Наставникопередил в голосовании Диего Симеоне изи Карлоса Корберана из

В апреле команда из Барселоны провела три матча чемпионата и одержала три победы с общим счетом 7:0. Благодаря успешной серии «Эспаньол» укрепил свои позиции в турнирной таблице и сейчас занимает 13-е место.

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В 2023 году Гонсалес возглавил «Эспаньол Б», а в марте 2024 года был назначен главным тренером первой команды «Эспаньола». Уже в первом сезоне под его руководством команда сумела добиться повышения в классе, выйдя в Ла Лигу.