Булыкин: Батраков может сделать карьеру не только в России, но и международную

Экс-футболиствысказался о потенциале полузащитника

Ранее в СМИ сообщили о том, что Батраков вошел в топ-3 бомбардиров мира среди игроков до 19 лет.

«Звучит громко? Звучит громко, и он о себе заявил громко, и надо сказать спасибо "Локомотиву", который развивает молодых футболистов в отличие от других команд, и, конечно, это аванс для футболиста быть с такими конкурентами, но и работа тренерского штаба с футболистами, которые развивают молодежь, и она потом попадает в международную прессу с хорошими футбольными характеристиками.

Аванс нужно оправдывать? Естественно, нужно развиваться, он и так понимает, что нужно развиваться ему, не опускать руки, и всё время доказывать, и поставить перед собой какую-то цель и задачу — уехать, допустим, в топ-клуб, играть там, и я думаю, благодаря этому он может вырасти в хорошего футболиста и сделать карьеру не только в России, но и международную. А так как в "Локомотиве" умеют работать с молодежью, то думаю, что должно у него всё хорошо получиться», — сказал Булыкин «ВсеПроСпорт».

В нынешнем сезоне Батраков провел за «Локомотив» 24 матча в РПЛ, забил 12 голов и сделал 7 голевых передач.