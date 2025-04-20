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    Тибо Куртуа«Реал» — «Атлетик». Онлайн
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    Судья решил прервать матч «Сент-Этьен» — «Лион» в рамках Лиги 1

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    Главный арбитр матча Лиги 1 «Сент-Этьен» — «Лион» Франсуа Летексье решил прервать встречу.

    Франсуа Летексье — главный арбитр матча «Сент-Этьен» — «Лион»
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    Франсуа Летексье — главный арбитр матча «Сент-Этьен» — «Лион»

    Дело в том, что в бокового арбитра Мехди Рамуни попал посторонний предмет из трибуны. Мед. персонал «Лиона» вышел на поле, чтобы оказать помощь лайнсмену.

    Судьи решили прервать матч на 45-й минуте, арбитры отправили команды в раздевалку.

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    • Делегат матча проводит специальное совещание, чтобы принять решение о продолжении встречи.

    После 45-и минут «Сент-Этьен» обыгрывал «Лион» со счетом 1:0. Следите за судьбой этого поединка по этой ссылке.

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