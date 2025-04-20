Судья решил прервать матч «Сент-Этьен» — «Лион» в рамках Лиги 1

Главный арбитр матча Лиги 1решил прервать встречу.

Дело в том, что в бокового арбитра Мехди Рамуни попал посторонний предмет из трибуны. Мед. персонал «Лиона» вышел на поле, чтобы оказать помощь лайнсмену.

Судьи решили прервать матч на 45-й минуте, арбитры отправили команды в раздевалку.

Делегат матча проводит специальное совещание, чтобы принять решение о продолжении встречи.

После 45-и минут «Сент-Этьен» обыгрывал «Лион» со счетом 1:0. Следите за судьбой этого поединка по этой ссылке.