«Челси» украл важнейшую победу у «Фулхэма»: важнейший камбек на «Крейвен Коттедж»

Этот вечер на «Крейвен Коттедж» мог стать праздником для «Фулхэма». Они вели, контролировали ход игры и держали «Челси» на расстоянии. Но дерби — это всегда история о нервах, замысле и моментах. И именно моменты решили всё: два точных удара в заключительные десять минут матча перевернули всё с ног на голову и подарили «синим» первую выездную победу в Премьер-лиге с декабря.

Футбол. Англия. Премьер-лига Фулхэм — Челси 1:2 Голы: 1:0 Алекс Айуоби (20'), 1:1 Тирик Джордж (84'), 1:2 Педру Нету (90 + 3') Фулхэм: Бернд Лено, Кенни Тете (Тимоти Кастань, 78'), Йоаким Андерсен, Кэлвин Бейсси, Энтони Робинсон, Сандер Берге, Саша Лукич (Томас Кейрни, 72'), Райан Сесеньон (Гарри Уилсон, 79'), Андреас Перейра, Алекс Айуоби (Адама Траоре, 84'), Рауль Хименес (Винисиус Карлос, 84') Челси: Роберт Санчес, Марк Кукурелья, Леви Колвилл, Рис Джеймс (Мало Гюсто, 46'), Коул Палмер, Мойсес Кайседо, Энцо Фернандес, Трево Чалоба, Николас Джексон (Тирик Джордж, 78'), Педру Нету, Чуквунонсо Мадуэке (Джейдон Санчо, 46') Предупреждения: Кэлвин Бейсси (24'), Леви Колвилл (30'), Марк Кукурелья (80'), Мойсес Кайседо (85'), Enzo Maresca (90 + 4')

Сессеньон, Ивоби и план «Фулхэма»

«Фулхэм» вышел на матч с настроем диктовать игру, а не ждать. Они давили с первых минут, плотно встречали в центре, взрывались по флангам — особенно через активного Сессеньона. Уже на третьей минуте он создал момент для Андреаса Перейры, тот забил, но гол не засчитали из-за офсайда в начале эпизода.

Но хозяева не расстроились и продолжили душить. И на 20-й минуте получили своё: Сессеньон перехватил мяч у медлительного Риса Джеймса, покатил под удар Ивоби, и тот точно пробил в ближний угол — 1:0. Всё выглядело так, будто «Челси» вот-вот развалится.

Фулхэм — Челси globallookpress.com

Подопечные Марески никак не могли нащупать ритм. В первом тайме «синие» действовали неуверенно, мяч двигался медленно, моментов почти не было. Отдельные всплески активности Педру Нету были единственным, что напоминало о классе гостей. Ни Джексон, ни Мадуэке не предлагали ничего острого, а комбинации захлебывались под прессингом «Фулхэма».

Мареска вмешался в перерыве: на поле вышли Гюсто и Санчо. И «Челси» заиграл иначе — с агрессией, с вертикалью, с намерением. Но Лено был надёжен, а моменты Палмера и Нету не реализовывались.

Фулхэм – Челси globallookpress.com

Время героев: Джордж и Нету

Развязка пришла поздно, но всё же вовремя. На 78-й минуте Мареска бросил в бой 19-летнего Тайрика Джорджа, и тот почти сразу оправдал доверие. После диагонали Нету и рикошета от Палмера мяч оказался у юного вингера, и он с хладнокровием ветерана закрутил его в дальний угол — 1:1.

Фулхэм — Челси globallookpress.com

На этом «Челси» не остановился. Шесть минут было добавлено. На второй из них — Кайседо пяткой на Фернандеса, затем мяч у Нету, разворот — и удар в сетку. Стадион замер. «Челси» праздновал. Игркои со скамейки летели к углу поля, а фанаты на выезде теряли голос. В такие моменты возвращается вера в чудеса футбола.

Фулхэм — Челси globallookpress.com

На шаг ближе к Лиге Чемпионов

Финальный свисток зафиксировал важнейшую победу для «Челси» — первую на выезде за четыре месяца и такую нужную в контексте борьбы за Лигу чемпионов. Теперь команда Марески в топ-5, и всё снова в их руках.

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А «Фулхэм»? Они были хороши, временами даже лучше. Но в Премьер-лиге этого недостаточно, особенно когда у соперника есть игрок с ударом Нету и характером Джорджа. Европейская зона остаётся в пределах досягаемости, но такие поражения — болезненные и могут аукнуться ближе к маю.