«Челси» украл важнейшую победу у «Фулхэма»: важнейший камбек на «Крейвен Коттедж»

Сессеньон, Ивоби и план «Фулхэма»
«Фулхэм» вышел на матч с настроем диктовать игру, а не ждать. Они давили с первых минут, плотно встречали в центре, взрывались по флангам — особенно через активного Сессеньона. Уже на третьей минуте он создал момент для Андреаса Перейры, тот забил, но гол не засчитали из-за офсайда в начале эпизода.
Но хозяева не расстроились и продолжили душить. И на 20-й минуте получили своё: Сессеньон перехватил мяч у медлительного Риса Джеймса, покатил под удар Ивоби, и тот точно пробил в ближний угол — 1:0. Всё выглядело так, будто «Челси» вот-вот развалится.
Подопечные Марески никак не могли нащупать ритм. В первом тайме «синие» действовали неуверенно, мяч двигался медленно, моментов почти не было. Отдельные всплески активности Педру Нету были единственным, что напоминало о классе гостей. Ни Джексон, ни Мадуэке не предлагали ничего острого, а комбинации захлебывались под прессингом «Фулхэма».
Мареска вмешался в перерыве: на поле вышли Гюсто и Санчо. И «Челси» заиграл иначе — с агрессией, с вертикалью, с намерением. Но Лено был надёжен, а моменты Палмера и Нету не реализовывались.
Время героев: Джордж и Нету
Развязка пришла поздно, но всё же вовремя. На 78-й минуте Мареска бросил в бой 19-летнего Тайрика Джорджа, и тот почти сразу оправдал доверие. После диагонали Нету и рикошета от Палмера мяч оказался у юного вингера, и он с хладнокровием ветерана закрутил его в дальний угол — 1:1.
На этом «Челси» не остановился. Шесть минут было добавлено. На второй из них — Кайседо пяткой на Фернандеса, затем мяч у Нету, разворот — и удар в сетку. Стадион замер. «Челси» праздновал. Игркои со скамейки летели к углу поля, а фанаты на выезде теряли голос. В такие моменты возвращается вера в чудеса футбола.
На шаг ближе к Лиге Чемпионов
Финальный свисток зафиксировал важнейшую победу для «Челси» — первую на выезде за четыре месяца и такую нужную в контексте борьбы за Лигу чемпионов. Теперь команда Марески в топ-5, и всё снова в их руках.
А «Фулхэм»? Они были хороши, временами даже лучше. Но в Премьер-лиге этого недостаточно, особенно когда у соперника есть игрок с ударом Нету и характером Джорджа. Европейская зона остаётся в пределах досягаемости, но такие поражения — болезненные и могут аукнуться ближе к маю.