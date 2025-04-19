22:00Реал — АтлетикОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Тибо Куртуа«Реал» — «Атлетик». Онлайн
    Все новости спорта

    «Реал» — «Атлетик»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Футбол Примера (Ла Лига) Футбол Испании Атлетик Реал Мадрид Календарь Примеры Прогнозы на Примеру
    Мадридский «Реал» в матче 32-го тура испанской Примеры примет «Атлетик» Бильбао. Встреча команд состоится 20 апреля на «Сантьяго Бернабеу». Начало в 22:00 мск.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    Неудачный сезон для «Реала». Команда Анчелотти осталась без главных титулов. В Примере «сливочные» уступают «Барсе» 7 очков. Необязательное поражение 1:2 от «Валенсии» также повлияло на ситуацию. В прошлый раз хозяева минимально выиграли у «Алавеса». Закрепить успех будет сложно, так как соперник крайне непростой.

    «Атлетик» обыграл «Райо Вальекано», набрал 57 очков и закрепился в зоне Лиги чемпионов на 4-й позиции. Скорее всего, что в следующем сезоне «баски» будут играть в ЛЧ. Перед этим поединком они не проигрывают 8 матчей во всех турнирах. В том числе и в Лиге Европы, где они пробились в полуфинал плей-офф.

    Прогнозы и ставки

    Информация для ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru сделали свой прогноз на матч, предложив две ставки.

    • Букмекеры: 1.61 на победу «Реал», 4.09 на ничью, 5.40 на победу «Атлетика».

    • Искусственный интеллект считает, что команды закончат матч нулевой ничьей.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Реал» — «Атлетик» смотрите на LiveCup.Run.

    Смотреть матч онлайнНужны: регистрация и любой депозит
    Бонус 600EURНовым игрокам

    Там же можно найти ссылки на прямые трансляции многих других матчей в разных видах спорта.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Реал» и «Атлетик» много не забьют
  • «Реал» Мадрид — «Атлетик». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Россонери» наконец-то одолеют «Аталанту»
  • «Милан» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.50
    •
  • «Авангард» сравняется по количеству побед
  • «Авангард» — «Локомотив». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.86
  • Экспресс дня 21 апреля
  • Завтра в 13:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Реал Мадрид — Атлетик
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Милан — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.85
  • Прогноз на матч Авангард — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 16:00
    •  2.31
  • Прогноз на матч Спартак — Салават Юлаев
  • Хоккей
  • Завтра в 19:00
    •  2.70
  • Прогноз на матч Тоттенхэм — Ноттингем Форест
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.40
  • Прогноз на матч Жирона — Бетис
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Дженоа — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Кальяри — Фиорентина
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры