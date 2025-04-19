Мадридскийв матче 32-го тура испанской Примеры примет. Встреча команд состоится 20 апреля на «Сантьяго Бернабеу». Начало в 22:00 мск.

Неудачный сезон для «Реала». Команда Анчелотти осталась без главных титулов. В Примере «сливочные» уступают «Барсе» 7 очков. Необязательное поражение 1:2 от «Валенсии» также повлияло на ситуацию. В прошлый раз хозяева минимально выиграли у «Алавеса». Закрепить успех будет сложно, так как соперник крайне непростой.

«Атлетик» обыграл «Райо Вальекано», набрал 57 очков и закрепился в зоне Лиги чемпионов на 4-й позиции. Скорее всего, что в следующем сезоне «баски» будут играть в ЛЧ. Перед этим поединком они не проигрывают 8 матчей во всех турнирах. В том числе и в Лиге Европы, где они пробились в полуфинал плей-офф.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru сделали свой прогноз на матч, предложив две ставки.

сделали свой прогноз на матч, предложив две ставки. Букмекеры: 1.61 на победу «Реал», 4.09 на ничью, 5.40 на победу «Атлетика».

Искусственный интеллект считает, что команды закончат матч нулевой ничьей.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Реал» — «Атлетик» смотрите на LiveCup.Run.

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