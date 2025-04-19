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    «Монако» без Головина не смогло обыграть «Страсбур»: есть риск не попасть в Лигу Чемпионов

    Будничные нули — совсем не то, что сейчас поможет в гонке за еврокубки

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    «Монако» без Головина не смогло обыграть «Страсбур»: есть риск не попасть в Лигу Чемпионов
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    На фоне разогревающейся борьбы за еврокубки, встреча «Монако» и «Страсбура» должна была стать самой огненной в игровом дне Лиги 1. Дуэлью между вторым и шестым местом, с разницей всего в три очка. Но на стадионе «Луи II» вышло нечто совсем иное: матч, где желания оказалось больше, чем смысла, где напряжение не переросло в содержание, и где итоговые нули на табло стали лучшей иллюстрацией происходящего.
    Футбол. Франция. Лига 1
    Монако — Страсбург 0:0
    Монако: Филипп Кён, Вандерсон, Уилфрид Синго, Кристиан Мависса, Каю Энрике (Крепин Дьятта, 71'), Магнес Аклиуше, Денис Закария, Ламин Камара (Сунгуту Магасса, 81'), Такуми Минамино (Элисс Бен-Сегир, 71'), Мика Биерет (Джордж Иленихена, 90'), Брил Эмболо (Фоларин Балогун, 81') Страсбург: Джордже Петрович, Валентин Барко (Abdoul Ouattara, 90'), Гела Дуэ, Исмаэль Дукуре, Эндрю Омобамиделе, Мамаду Сарр, Абиб Диарра (Феликс Лемарешаль, 57'), Эмануэль Эмегха, Диегу Морейра, Дилан Баква (Самуэль Амо-Амейо, 78'), Andrey Santos Предупреждения: Каю Энрике (12'), Исмаэль Дукуре (13'), Гела Дуэ (24'), Ламин Камара (38'), Эндрю Омобамиделе (48'), Такуми Минамино (69'), Adi Hutter (80')

    Стартовые минуты будто сулили больше: «Монако» пытался задавить инициативой, Аклиуш дважды оказывался на ударных позициях, а Кайо Энрике продолжал традицию острых подач со стандартов. Но защитники «Страсбура» — Омобамиделе, Мависса, Сарр — были хладнокровны и точны. Один за другим они нейтрализовали прорывы Биерета и Эмболо. Голкипер Петрович вытягивал сложные мячи, прерывал прострелы, командовал штрафной.

    И всё же момент был — под занавес первого тайма. Штрафной Энрике, удар — рикошет, Петрович в падении касается мяча, Биерет добивает… и трибуны уже ликуют. Но VAR беспощаден — офсайд. Радость исчезает так же быстро, как появилась. И вот уже перерыв, и всё, что остаётся в протоколе — четыре жёлтые карточки и ноль ударов от гостей.

    Монако — Страсбур
    afp.com

    Стерильность «Монако» и два проблеска «Страсбура»

    Вторая половина началась в том же духе. Владея мячом, «Монако» медленно перемалывал пространство, будто ища, где в обороне «Страсбура» потоньше, да только щелей там не было. А на 66-й минуте вдруг что-то щёлкнуло — первая попытка гостей: Валентин Барко, на пару с Диего Морейрой, пробил выше цели. Через минуту — уже опасный удар издали, и Филипп Кён вынужден вступать в игру.

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    Словно очнувшись от спячки, «Монако» провёл лучшую атаку матча: Магасса выцарапал мяч у Барко, подал в центр, Эмболо уже бил в упор, но Петрович вновь летит и тащит! С углового был шанс у Закария, но мяч прошёл над перекладиной.

    Монако — Страсбур
    afp.com

    В конце — драма без развязки

    На 85-й минуте, как в классической пьесе, напряжение взлетело до предела. Эмега, затерявшийся в гуще штрафной, пробил головой с близкой дистанции и наконец послал мяч в сетку. Вся скамейка «Страсбура» рванула к углу поля. Но ликование длилось недолго — ещё один офсайд, ещё одна отсечённая эмоция.

    Монако — Страсбур
    afp.com

    Финальный свисток встретили в молчании — и те, кто ждал прорыва, и те, кто рассчитывал на кражу трёх очков в гостях, и Александр Головин, который, видимо, продолжает восстанавливаться от травмы, хоть и уже попадает в заявку на игры.

    Календарь и таблица Лиги 1

    В итоге — ничья, которая никого не устраивает. «Монако» упускает шанс оторваться от «Марселя» (так ещё и может потерять вторую строчку), а «Страсбур» рискует вылететь из еврозоны, если «Лилль» и «Ницца» выиграют свои игры.

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