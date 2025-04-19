«Монако» без Головина не смогло обыграть «Страсбур»: есть риск не попасть в Лигу Чемпионов

Стартовые минуты будто сулили больше: «Монако» пытался задавить инициативой, Аклиуш дважды оказывался на ударных позициях, а Кайо Энрике продолжал традицию острых подач со стандартов. Но защитники «Страсбура» — Омобамиделе, Мависса, Сарр — были хладнокровны и точны. Один за другим они нейтрализовали прорывы Биерета и Эмболо. Голкипер Петрович вытягивал сложные мячи, прерывал прострелы, командовал штрафной.
И всё же момент был — под занавес первого тайма. Штрафной Энрике, удар — рикошет, Петрович в падении касается мяча, Биерет добивает… и трибуны уже ликуют. Но VAR беспощаден — офсайд. Радость исчезает так же быстро, как появилась. И вот уже перерыв, и всё, что остаётся в протоколе — четыре жёлтые карточки и ноль ударов от гостей.
Стерильность «Монако» и два проблеска «Страсбура»
Вторая половина началась в том же духе. Владея мячом, «Монако» медленно перемалывал пространство, будто ища, где в обороне «Страсбура» потоньше, да только щелей там не было. А на 66-й минуте вдруг что-то щёлкнуло — первая попытка гостей: Валентин Барко, на пару с Диего Морейрой, пробил выше цели. Через минуту — уже опасный удар издали, и Филипп Кён вынужден вступать в игру.
Словно очнувшись от спячки, «Монако» провёл лучшую атаку матча: Магасса выцарапал мяч у Барко, подал в центр, Эмболо уже бил в упор, но Петрович вновь летит и тащит! С углового был шанс у Закария, но мяч прошёл над перекладиной.
В конце — драма без развязки
На 85-й минуте, как в классической пьесе, напряжение взлетело до предела. Эмега, затерявшийся в гуще штрафной, пробил головой с близкой дистанции и наконец послал мяч в сетку. Вся скамейка «Страсбура» рванула к углу поля. Но ликование длилось недолго — ещё один офсайд, ещё одна отсечённая эмоция.
Финальный свисток встретили в молчании — и те, кто ждал прорыва, и те, кто рассчитывал на кражу трёх очков в гостях, и Александр Головин, который, видимо, продолжает восстанавливаться от травмы, хоть и уже попадает в заявку на игры.
В итоге — ничья, которая никого не устраивает. «Монако» упускает шанс оторваться от «Марселя» (так ещё и может потерять вторую строчку), а «Страсбур» рискует вылететь из еврозоны, если «Лилль» и «Ницца» выиграют свои игры.