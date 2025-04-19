Газизов: «Оренбург» заслужил победу — они были лучше во всех компонентах игры

Генеральный директорвысказался о матче против(1:2).

«Мне кажется, "Оренбург" заслужил победу — они были лучше во всех компонентах игры. Поздравляю "Оренбург" с хорошей игрой и результатом. Их болельщики молодцы, что гнали команду вперёд. Пользуясь случаем, хотел бы сказать спасибо дагестанским болельщикам, которые были на матче. Их было очень слышно, они принесли огромную помощь команде и клубу. Мы при их поддержке всегда чувствуем себя близко к дому.

Что касается нашей команды, мы будем работать, у нас ещё есть время. Наверное, победа над "Спартаком" забрала эмоции. С "Оренбургом" нужно было биться. Но ничего страшного, двигаемся дальше — впереди ещё пять туров. Судейство нормальное. Мне кажется, когда в таких матчах идёт такая борьба, арбитру сложно. Не могу сказать, что судья напортачил. Честно говоря, красная карточка была, наш футболист сыграл рукой», — цитирует Газизова «Чемпионат».

Календарь и таблица РПЛ

«Динамо» с 27 очками идет 10-м в таблице РПЛ. «Оренбург» с 17 баллами находится на 15-й позиции.