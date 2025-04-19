«Енисей» и «Чайка» сыграли вничью

Сегодня, 19 апреля, в Красноярске прошел матч 29-го тура Первой лиги, в которомпринимализ Песчанокопского.

Команды голов не забили. Встреча закончилась со счетом 0:0.

Футбол. Россия. Первая лига Енисей — Чайка 0:0 Енисей: Станислав Антипин, Александр Масловский, Михаил Тихонов, Эмерсон, Кирилл Ушатов, Иван Зазвонкин (Kravtsov V., 70'), Андреа Чуканов, Оливье Кенфак (Юрий Бавин, 70'), Амир Батырев, Александр Канаплин (Андрей Мазурин, 70'), Андрей Окладников (Александр Долгов, 88') Чайка: Михаил Штепа, Данил Пелих, Камиль Ибрагимов, Никита Кармаев, Олег Николаев (Олег Козаченко, 69'), Никита Маляров (Ярослав Арбузов, 70'), Эльдияр Зарыпбеков, Муслим Бамматгереев (Torop M., 59'), Данила Янов, Александр Хохлачев, Станислав Библик (Владислав Руденко, 59')

«Енисей» продлил безвыигрышную серию в Первой лиге до четырех матчей. У клуба 39 набранных очков. Команда идет 7-й в таблице.

Календарь и таблица ФНЛ

«Чайка» (34) находится на 11-м месте.