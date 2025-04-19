АПЛ. «Лестер» примет «Ливерпуль», «Арсенал» сыграет с «Ипсвичем», «Ман Сити» обыграл «Эвертон»

Матчи 33-го тура английской Премьер-лиги пройдут с 19 по 21 апреля

«Брентфорд» — «Брайтон» 4:2

«Брентфорд» одержал домашнюю победу в матче 33-го тура АПЛ над «Брайтоном» — 4:2.

В составе победителей дублем отличился Брайан Мбеумо (9' и 48'). Еще по голу на счету Йоана Висса (58') и Кристиана Негора (90+5').

У «чаек» голами отметились Данни Уэлбек (45+3') и Каору Митома (81').

«Брайтон» остался в меньшинстве на 62-ой минуте — прямую красную карточку за грубую игру получил Жоао Педро.

Футбол. Англия. Премьер-лига Брентфорд — Брайтон энд Хоув Альбион 4:2 Голы: 1:0 Брайан Мбемо (9'), 1:1 Дэнни Уэлбек (45 + 3'), 2:1 Брайан Мбемо (48'), 3:1 Йоан Висса (58'), 3:2 Каору Митома (81'), 4:2 Кристиан Нергор (90 + 5') Брентфорд: Марк Флеккен, Микаель Кайоде (Кристоффер Аер, 66'), Нэйтан Коллинз, Сепп ван ден Берг, Кристиан Нергор, Егор Ярмолюк (Матиас Йенсен, 76'), Миккель Дамсгор (Витали Янельт, 87'), Кин Льюис-Поттер (Рико Генри, 76'), Брайан Мбемо, Кевин Шаде (Yunus Emre Konak, 87'), Йоан Висса Брайтон энд Хоув Альбион: Барт Вербрюгген, Первис Эступинан, Льюис Данк, Ян Паул ван Хекке (Eiran Cashin, 90'), Жоао Педро, Янкуба Минте (Соломон Марч, 65'), Карлос Балеба (Диего Гомес, 77'), Матс Виффер (Саймон Адингра, 89'), Джек Хиншелвуд, Дэнни Уэлбек (Ясин Аяри, 77'), Matt O'Riley (Каору Митома, 65') Предупреждения: Микаель Кайоде (18'), Дэнни Уэлбек (40'), Матиас Йенсен (90 + 1'), Первис Эступинан (90 + 4'), Нэйтан Коллинз (90 + 7'), Ян Паул ван Хекке (90 + 7') Удаление: Жоао Педро (61')

«Брентфорд» занимает 11-е место в турнирной таблице АПЛ с 46 очками. «Брайтон» остается на 10-й позиции с 48 баллами в активе.

«Вест Хэм» — «Саутгемптон» 1:1

«Вест Хэм» в матче 33-го тура АПЛ сыграл вничью на своем поле «Саутгемптон» — 1:1.

«Молотобойцы» открыли счет на 47-й минуте встречи — отличился Джаррорд Боуэн. «Святые» спаслись от поражения на 90+3-й минуте усилиями Чимуаньи Угочукву.

Футбол. Англия. Премьер-лига Вест Хэм — Саутгемптон 1:1 Голы: 1:0 Джаррод Боуэн (47'), 1:1 Лесли Угочукву (90 + 3') Вест Хэм: Альфонс Ареола, Владимир Цоуфаль, Жан-Клер Тодибо, Макс Килман, Эмерсон (Oliver Scarles, 80'), Карлос Солер, Джеймс Уорд-Праус (Константинос Мавропанос, 86'), Мохаммед Кудус (Luis Guilherme, 75'), Лукас Пакета, Джаррод Боуэн (Эван Фергюсон, 86'), Никлас Фуллкруг (Tomas Soucek, 80') Саутгемптон: Арон Ремсдейл, Кайл Уолкер-Питерс, Джек Стивенс, Ян Беднарек, Тейлор Харвуд-Беллис (Росс Стюарт, 85'), Камал Дин Сулемана (Тайлер Диблинг, 74'), Райан Мэннинг (Welington, 85'), Матеуш Фернандеш, Лесли Угочукву, Флинн Даунс, Пол Онуачу (Кэмерон Арчер, 69') Предупреждения: Владимир Цоуфаль (23'), Пол Онуачу (35'), Макс Килман (83')

«Молотобойцы» одержали последнюю победу в АПЛ 27 февраля, тогда «Вест Хэм» оказался сильнее «Лестера» в матче 27-го тура со счетом 2:0.

«Вест Хэм» занимает 16-е место в турнирной таблице с 36 очками в активе. Досрочно вылетевший в Чемпионшип «Саутгемптон» продолжает замыкать турнирную таблицу — 20-е место и 11 очков после 33 встреч.

«Эвертон» — «Манчестер Сити» 0:2

«Манчестер Сити» в гостях обыграл «Эвертон» со счетом 2:0.

У «горожан» отличились Нико О'Райли на 84-й минуте и Матео Ковачич на 90+2-й минуте.

Футбол. Англия. Премьер-лига Эвертон — Манчестер Сити 0:2 Голы: 0:1 Nico O'Reilly (84'), 0:2 Матео Ковачич (90 + 2') Эвертон: Джордан Пикфорд, Джеймс Тарковски (Майкл Кин, 52'), Джеррэд Брэнтуэйт, Виталий Миколенко, Идрисса Гана Гейе (Тим Айрогбунам, 79'), Джеймс Гарнер, Джек Харрисон (Дуайт Макнил, 79'), Абдулайе Дукуре, Илиман Ндиайе (Карлос Алькарас, 79'), Армандо Броя (Бету, 64'), Jake O'Brien Манчестер Сити: Штефан Ортега, Йошко Гвардиол, Рубен Диаш, Савиньо (Жереми Доку, 78'), Кевин Де Брёйне (Мануэль Аканджи, 88'), Бернарду Силва, Илкай Гюндоган, Омар Мармуш, Николас Гонсалес (Матео Ковачич, 78'), Nico O'Reilly, Матеус Нунес Предупреждения: Майкл Кин (55'), Идрисса Гана Гейе (62'), Тим Айрогбунам (86'), Джордан Пикфорд (90 + 1')

После этого матча «Манчестер Сити» занимает 4-е место в таблице АПЛ с 58-ю очками в активе. «Эвертон» — на 13-й позиции (38).

Прогнозы и ставки на АПЛ

«Кристал Пэлас» — «Борнмут» 0:0

«Кристал Пэлас» поделил очки с «Борнмутом» (0:0).

За весь матч хозяева совершили 13 фолов и не нанесли ни одного удара в створ ворот. «Борнмут» четырежды угрожал воротам соперника и подал 4 угловых.

Футбол. Англия. Премьер-лига Кристал Пэлас — Борнмут 0:0 Кристал Пэлас: Дин Хендерсон, Крис Ричардс, Максанс Лакруа, Марк Гехи, Даниэль Муньос, Тайрик Митчелл, Адам Уортон (Даити Камада, 76'), Уилл Хьюз, Эберечи Эзе (Хефферсон Лерма, 46'), Исмаила Сарр (Justin Devenny, 90'), Жан-Филипп Матета (Эдвард Нкетиа, 76') Борнмут: Кепа Аррисабалага, Милош Керкез, Илья Забарный, Адам Смит (Хулиан Араухо, 85'), Данго Уаттара (Дэвид Брукс, 70'), Алекс Скотт (Льюис Кук, 46'), Тайлер Адамс (Маркус Таверньер, 61'), Эванилсон, Джастин Клюйверт, Энтойн Семеньо, Дин Хейзен Предупреждения: Тайлер Адамс (18'), Алекс Скотт (25'), Крис Ричардс (29'), Крис Ричардс (45 + 1'), Исмаила Сарр (48'), Джастин Клюйверт (48'), Данго Уаттара (50'), Даниэль Муньос (72'), Хефферсон Лерма (87')

«Кристал Пэлас» занимает 12-е место в таблице АПЛ с 44 очками в активе. «Борнмут» — на 8-й позиции (49 баллов).

«Астон Вилла» — «Ньюкасл»

19 апреля, суббота, 19:30 мск

«Ипсвич Таун» — «Арсенал»

20 апреля, воскресенье, 16:00 мск

«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон»

20 апреля, воскресенье, 16:00 мск

«Фулхэм» — «Челси»

20 апреля, воскресенье, 16:00 мск

«Лестер» — «Ливерпуль»

20 апреля, воскресенье, 18:30 мск

«Тоттенхэм» — «Ноттингем Форест»

21 апреля, понедельник, 22:00 мск