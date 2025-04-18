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    Месси: Гвардиола — это другой мир

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    Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался о том, как тренер Хосеп Гвардиола влияет на футбол.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    «Гвардиола — это другой мир, он видит то, чего не видит никто другой. Он изменил футбол. Все хотели нас копировать. На самом деле таким образом он невольно навредил игре: люди пытались играть так же, как "Барселона", не понимая, как это делать. У нас была особенная команда с Хави, Андресом Иньестой и Серхио Бускетсом в полузащите, идеальное сочетание тренера и игроков», — цитирует футболиста Sportskeeda.

    Напомним, Гвардиола возглавлял «Барселону» с 2008 по 2012 год. За это время он выиграл с клубом 14 трофеев.

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