Черданцев: Очевидно, у Угальде что-то не так

Комментаторвысказался об игре форварда «Спартака»в матче Кубка России с «Уралом» (3:0). По словам Черданцева, нападающий был практически незаметен на поле.

Угальде отыграл 90 минут, но результативными действиями не отметился.

«Угальде был практически невидим на поле в течение всей игры. Возможно, у него есть проблемы со здоровьем, как мы предположили в эфире. Сергей Юран предположил наличие скрытой травмы, но тогда Угальде не отыграл бы все 94 минуты. На фоне соперника из Первой лиги, игравшего резервным составом, Угальде выглядел потерянным. Ливай Гарсия за полчаса произвел гораздо больше впечатления, чем Угальде за 94 минуты.

Очевидно, у Манфреда что-то не так. Я не могу знать конкретную причину, но очевидно, что он не в лучшей форме», — заявил Черданцев «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

В нынешнем сезоне Угальде сыграл за московский клуб 29 матчей во всех турнирах, забил 17 голов и отдал четыре результативные передачи.