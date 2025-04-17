Представитель Захаряна высказался о здоровье россиянина

Арсен Захарян Фото: globallookpress.com
«Арсен восстанавливается, готовится. Когда восстановится, не знаю. У меня нет ответа. Тренируется. Что говорить об одном и том же. Лечится.
Надо хорошо восстановиться, чтобы не было никаких проблем. Был рецидив травмы, его нужно долечить, чтобы не стало хуже», — сказал Голубин «СЭ».
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В текущем сезоне Захарян сыграл лишь 4 матча за «Реал Сосьедад» во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.