«ПСЖ» заработал больше всех в этой ЛЧ

Усман Дембеле Фото: globallookpress.com
Больше всего перечислено на счета французского «ПСЖ» — € 119, 4 млн
Дальше идут итальянский «Интер» (€ 118,1 млн) и английский «Арсенал» ( € 117 млн).
Топ-10 клубов по заработку в нынешнем сезоне Лиги чемпионов:
- «ПСЖ» — € 119, 4 млн;
- «Интер» — € 118,1 млн;
- «Арсенал» — € 117 млн;
- «Барселона» — € 116,6 млн;
- «Бавария» — € 105,9 млн;
- «Боруссия» Дортмунд — € 102,2 млн;
- «Реал» Мадрид — € 101,8 млн;
- «Ливерпуль» — € 98,1 млн;
- «Байер» — € 87,1 млн;
- «Атлетико» Мадрид — € 84,9 млн.