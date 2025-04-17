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    «ПСЖ» заработал больше всех в этой ЛЧ

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    Стали известные призовые, которые клубы заработали в этой Лиге чемпионов по итогам четвертьфинальных матчей, аналитическая платформа Football Meets Data.

    Усман Дембеле
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    Усман Дембеле

    Больше всего перечислено на счета французского «ПСЖ» — € 119, 4 млн

    Дальше идут итальянский «Интер» (€ 118,1 млн) и английский «Арсенал» ( € 117 млн).

    Топ-10 клубов по заработку в нынешнем сезоне Лиги чемпионов:
    • «ПСЖ» — € 119, 4 млн;
    • «Интер» — € 118,1 млн;
    • «Арсенал» — € 117 млн;
    • «Барселона» — € 116,6 млн;
    • «Бавария» — € 105,9 млн;
    • «Боруссия» Дортмунд — € 102,2 млн;
    • «Реал» Мадрид — € 101,8 млн;
    • «Ливерпуль» — € 98,1 млн;
    • «Байер» — € 87,1 млн;
    • «Атлетико» Мадрид — € 84,9 млн.

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