«ПСЖ» заработал больше всех в этой ЛЧ

Стали известные призовые, которые клубы заработали в этой Лиге чемпионов по итогам четвертьфинальных матчей, аналитическая платформа Football Meets Data.

Больше всего перечислено на счета французского «ПСЖ» — € 119, 4 млн

Дальше идут итальянский «Интер» (€ 118,1 млн) и английский «Арсенал» ( € 117 млн).