Фонсека: В Лиге Европы «Юнайтед» — совсем другая команда

Главный тренервысказался о предстоящем ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против

«Мы приехали сюда все с тем же желанием показать свою игру, владеть мячом и создавать условия для эффективных атак против команды, которая хорошо обороняется.

В Лиге Европы "Юнайтед" — совсем другая команда. Я ожидаю от соперника своей версии. На кону многое, возможно, весь сезон. Это важный матч для нас, решающий для них. И нам нечего терять», — приводит слова Фонсеки пресс-служба УЕФА.

Матч «Манчестер Юнайтед» — «Лион» состоится 17 апреля и начнется в 22:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке. Первая игра завершилась со счетом 2:2.