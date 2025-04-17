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    Бруну Фернандеш«Манчестер Юнайтед» — «Лион». Онлайн
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    Билялетдинов: Думаю, в матче «Краснодар» — «Ахмат» будет ничья

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    Заслуженный тренер России Ринат Билялетдинов поделился мыслями перед матчем 25-го тура РПЛ между «Краснодаром» и «Ахматом».

    Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»
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    Мурад Мусаев — главный тренер «Краснодара»

    «Думаю, в матче "Краснодар" — "Ахмат" будет ничья. "Краснодар" опять морально не вытаскивает финишный рывок. Тем более команда получила такой сильный удар от "Зенита".

    Второй тайм показал, что "Краснодару" будет очень непросто. А "Ахмат" сейчас на ходу. У "Краснодара" нет права на ничью, иначе "Зенит" не отпустит чемпионство», — цитирует Билялетдинова «Советский спорт».

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    • Матч между «Краснодаром» и «Ахматом» состоится 19-го апреля в 19:30 мск.

    После 24-х туров «быки» занимают 1-е месо в таблице РПЛ с 52 очками в активе, а «Ахмат» — на 13-й позиции (23).

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