Билялетдинов: Думаю, в матче «Краснодар» — «Ахмат» будет ничья

Заслуженный тренер Россииподелился мыслями перед матчем 25-го тура РПЛ между

«Думаю, в матче "Краснодар" — "Ахмат" будет ничья. "Краснодар" опять морально не вытаскивает финишный рывок. Тем более команда получила такой сильный удар от "Зенита".

Второй тайм показал, что "Краснодару" будет очень непросто. А "Ахмат" сейчас на ходу. У "Краснодара" нет права на ничью, иначе "Зенит" не отпустит чемпионство», — цитирует Билялетдинова «Советский спорт».

Матч между «Краснодаром» и «Ахматом» состоится 19-го апреля в 19:30 мск.

После 24-х туров «быки» занимают 1-е месо в таблице РПЛ с 52 очками в активе, а «Ахмат» — на 13-й позиции (23).