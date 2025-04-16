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    Агент: Уход Сулейманова? Дождемся окончания сезона

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    Агент Владимир Кузьмичев, представляющий интересы форварда «Локомотива» Тимура Сулейманова, высказался о том, покинет ли нападающий команду после окончания сезона.

    Тимур Сулейманов
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    Тимур Сулейманов

    Ранее стало известно, что Сулейманов недоволен своим игровым временем.

    «Я думаю, любой игрок, когда подпадает в такую ситуацию, имеет желание что‑то поменять. Все‑таки основное для ребят — это возможность играть. Мы с Тимуром обсуждали текущую ситуацию. Так сложилось, что главный тренер предпочитает другого нападающего. Поэтому спокойно завершим сезон, а потом будем по этому поводу общаться с руководством на предмет клуба, в который мы бы могли перейти. Любой спортсмен со здоровыми амбициями не будет доволен ситуацией, когда он практически не имеет игровой практики.

    Нет никакой гарантии, что Михаил Михайлович Галактионов продолжит работать с командой. Всякое может быть. Давайте дождемся окончания сезона. В любом случае эту ситуацию мы держим в голове. Будем проговаривать с руководством и найдем приемлемое решение», — сказал Кузьмичев «Матч ТВ».

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    В нынешнем сезоне Тимур Сулейманов сыграл в 33 матчах во всех турнирах и забил семь мячей.

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