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    Андрей Мостовой«Зенит» — «Ростов». Онлайн
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    Экс-президент «Барселоны»: Рад выходу команды в полуфинал, но недоволен нашей игрой

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    Вице-президент «Барселоны»Рафа Юсте отметил, что в этом сезоне клуб демонстрирует настоящий чемпионский дух, успешно пройдя в полуфинал Лиги чемпионов.

    Футбольный клуб Барселона
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    Футбольный клуб Барселона

    «Все были рады выходу в полуфинал, но в то же время недовольны своей игрой, которая не соответствовала нашим ожиданиям. Мне это очень нравится, потому что это показывает, что команда действительно хочет побеждать», — цитирует Юсте издание Mundo Deportivo.

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    • Также Рафа отметил, что тренерский штаб постоянно работает над улучшением игры, стремясь к совершенству и радуя болельщиков каждой своей игрой.

    «Барселона» смогла выйти в 1/2 финала Лиги чемпионов, одолев «Боруссию Дортмунд» с общим счетом 5:3 (4:0 дома и 1:3 в гостях).

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