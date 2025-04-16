Экс-президент «Барселоны»: Рад выходу команды в полуфинал, но недоволен нашей игрой

Вице-президентРафа Юсте отметил, что в этом сезоне клуб демонстрирует настоящий чемпионский дух, успешно пройдя в полуфинал Лиги чемпионов.

«Все были рады выходу в полуфинал, но в то же время недовольны своей игрой, которая не соответствовала нашим ожиданиям. Мне это очень нравится, потому что это показывает, что команда действительно хочет побеждать», — цитирует Юсте издание Mundo Deportivo.

Также Рафа отметил, что тренерский штаб постоянно работает над улучшением игры, стремясь к совершенству и радуя болельщиков каждой своей игрой.

«Барселона» смогла выйти в 1/2 финала Лиги чемпионов, одолев «Боруссию Дортмунд» с общим счетом 5:3 (4:0 дома и 1:3 в гостях).