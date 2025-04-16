Объявлены стартовые составы на матч 29-го тура АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Кристал Пэлас»

Стали известны стартовые составы на матч междув рамках 29-го тура Английской премьер-лиги. Игра начнется в 21:30 по московскому времени.

«Ньюкасл Юнайтед»: Ник Поуп, Киран Триппьер, Фабиан Шер, Трент Ливраменто, Бруно Гимарайнс, Сандро Тонали Жоэлинтон, Эллиотт Мерфи, Александр Исак, Каллум Барнс.

«Кристал Пэлас»: Дин Хендерсон Уилл Лерма Мартин Лакруа Марк Гехи, Хавьер Муньос, Джеймс Уортон, Конор Хьюз, Тайрик Митчелл, Вилфрид Заха, Малику Сарр, Кристиан Матета .

После разгромной победы над «Манчестер Юнайтед» (4:1) команда Эдди Хау подходит к матчу в отличной форме и с высокой мотивацией закрепиться в зоне Лиги чемпионов.

«Кристал Пэлас» же потерпел крупное поражение от «Манчестер Сити» (2:5), что прервало их успешную серию.