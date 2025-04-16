22:00Реал Мадрид — АрсеналОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Деклан Райс«Реал» Мадрид — «Арсенал». Онлайн
    Все новости спорта

    Объявлены стартовые составы на матч 29-го тура АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» — «Кристал Пэлас»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Футбол Англии АПЛ Ньюкасл Кристал Пэлас
    Стали известны стартовые составы на матч между «Ньюкасл Юнайтед» и «Кристал Пэлас» в рамках 29-го тура Английской премьер-лиги. Игра начнется в 21:30 по московскому времени.

    Защитник «Ньюкасл Юнайтед» Киран Триппьер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Защитник «Ньюкасл Юнайтед» Киран Триппьер

    «Ньюкасл Юнайтед»: Ник Поуп, Киран Триппьер, Фабиан Шер, Трент Ливраменто, Бруно Гимарайнс, Сандро Тонали Жоэлинтон, Эллиотт Мерфи, Александр Исак, Каллум Барнс.

    «Кристал Пэлас»: Дин Хендерсон Уилл Лерма Мартин Лакруа Марк Гехи, Хавьер Муньос, Джеймс Уортон, Конор Хьюз, Тайрик Митчелл, Вилфрид Заха, Малику Сарр, Кристиан Матета .

  • Поднимется ли «Ньюкасл» на третье место АПЛ?
  • Читайте по теме

    • После разгромной победы над «Манчестер Юнайтед» (4:1) команда Эдди Хау подходит к матчу в отличной форме и с высокой мотивацией закрепиться в зоне Лиги чемпионов.

    «Кристал Пэлас» же потерпел крупное поражение от «Манчестер Сити» (2:5), что прервало их успешную серию.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Удастся ли «Реалу» ремонтада против «Арсенала»?
  • «Реал» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • Шокирует ли «Бавария» «Интер» в Милане?
  • «Интер» — «Бавария». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
  • «Бело-голубые» доставят проблемы армейцам?!
  • «Динамо» — ЦСКА. Прогноз и ставки
  • 2.25
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.41
  • Экспресс дня 16 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Реал — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Интер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.98
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Лион
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Айнтрахт — Тоттенхэм
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  8.70
  • Прогноз на матч Интер — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Атлетик — Рейнджерс
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Ньюкасл — Кристал Пэлас
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Фиорентина — Целе
  • Футбол
  • Завтра в 19:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры