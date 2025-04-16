Быстров: Пусть «Динамо» меняет тренера хоть на окуня

Бывший российский футболистпрокомментировал работу главного тренерав московском «Динамо».

В 24-м туре бело-голубые сыграли вничью с «Пари НН» (1:1). Соглашение с Личкой истекает летом 2025 года.

«Нижний Новгород — мертвый, но "Динамо" еще мертвее выглядело. Личка, как и Николич решил поберечь лидеров, но он же отвечает за результат. Он не должен говорить, что кто-то себя не проявил, он должен был это предвидеть. Идя на такой риск, он должен был понимать, что заберет эти 3 очка даже с этими футболистами, но он обосрался.

У "Динамо" тренер скорее всего поменяется, а там уже Карпин или не Карпин, хоть на окуня пусть меняют», — сказал Быстров в новом выпуске «Родной футбол».

Календарь и таблица РПЛ

«Динамо» набрало 43 очка. Клуб идет 5-м в таблице РПЛ.