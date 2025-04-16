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    Быстров: Пусть «Динамо» меняет тренера хоть на окуня

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    Бывший российский футболист Владимир Быстров прокомментировал работу главного тренера Марцела Лички в московском «Динамо».

    Владимир Быстров
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    Владимир Быстров

    В 24-м туре бело-голубые сыграли вничью с «Пари НН» (1:1). Соглашение с Личкой истекает летом 2025 года.

    «Нижний Новгород — мертвый, но "Динамо" еще мертвее выглядело. Личка, как и Николич решил поберечь лидеров, но он же отвечает за результат. Он не должен говорить, что кто-то себя не проявил, он должен был это предвидеть. Идя на такой риск, он должен был понимать, что заберет эти 3 очка даже с этими футболистами, но он обосрался.

    У "Динамо" тренер скорее всего поменяется, а там уже Карпин или не Карпин, хоть на окуня пусть меняют», — сказал Быстров в новом выпуске «Родной футбол».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Динамо» набрало 43 очка. Клуб идет 5-м в таблице РПЛ.

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