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    Биджиев — об уровне РПЛ: Не сказал бы, что деградируем или сильно прогрессируем

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    Главный тренер махачкалинского «Динамо» Хасанби Биджиев высказался об уровне РПЛ после отстранения российских клубов от еврокубков.

    Хасанби Биджиев
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    Хасанби Биджиев

    «Не сказал бы, что деградируем или сильно прогрессируем. Нужно сравнение — а сделать это можно, участвуя в еврокубках», — сказал Биджиев в интервью изданию «РБ Спорт».

    Однако 58-летний специалист отметил, что отсутствие большого количества легионеров позволило заявить о себе многих молодых российских футболистов. Биджиев заметил, что это даст определенный толчок для развития уровня чемпионата и сборной.

    Прогнозы и ставки на РПЛ

    Хасанби Баджиев возглавил махачкалинское «Динамо» в 2024 году. На данный момент команда занимает десятую строчку в турнирной таблице РПЛ.

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