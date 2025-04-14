Биджиев — об уровне РПЛ: Не сказал бы, что деградируем или сильно прогрессируем

Главный тренер махачкалинскогоХасанби Биджиев высказался об уровне РПЛ после отстранения российских клубов от еврокубков.

«Не сказал бы, что деградируем или сильно прогрессируем. Нужно сравнение — а сделать это можно, участвуя в еврокубках», — сказал Биджиев в интервью изданию «РБ Спорт».

Однако 58-летний специалист отметил, что отсутствие большого количества легионеров позволило заявить о себе многих молодых российских футболистов. Биджиев заметил, что это даст определенный толчок для развития уровня чемпионата и сборной.

Прогнозы и ставки на РПЛ

Хасанби Баджиев возглавил махачкалинское «Динамо» в 2024 году. На данный момент команда занимает десятую строчку в турнирной таблице РПЛ.