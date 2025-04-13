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    «Сокол» уступил «Родине»

    «Сокол» — «Родина»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В матче 28-го тура Первой лиги России «Сокол» проиграл «Родине» со счетом 1:2.

    «Сокол»
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    «Сокол»

    На голы Макса Баришича и Ивана Тимошенко хозяева смогли ответить точным ударом Владимира Ковачевича.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Сокол — Родина 1:2
    Голы: 0:1 Barisic M. (60'), 1:1 Владимир Ковачевич (66'), 1:2 (90+8') Сокол: Никита Карабашев (Тимур Крайков, 87'), Иван Лепский, Владимир Ковачевич, Иван Чуриков (Дмитрий Бегун, 87'), Павел Забелин, Роман Юзепчук, Ифеани Дэвид Ндука (Данил Полубояринов, 69'), Дмитрий Сасин, Батраз Гурциев (Илья Порохов, 57'), Егор Карпицкий (Vukic S., 46'), Kantaria G. Родина: Александр Корякин, Александр Максименко (Иван Тимошенко, 74'), Артём Сокол (Даниэль Мишкич, 74'), Митя Крижан, Артём Мещанинов, Михаил Рядно, Руслан Фищенко, Астемир Гордюшенко (Gueye P., 46'), Йорди Рейна (Георгий Юдинцев, 86'), Аршак Корян (Артем Концевой, 59'), Barisic M. (Abdusalamov M., 74') Предупреждение: Kantaria G. (50')

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Родина» набрала 38 очков и идет на седьмом месте в турнирной таблице. У «Сокола» 22 балла и последняя строчка.

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