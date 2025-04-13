Компани: Мы боролись, чтобы выиграть матч с «Боруссией»

Главный тренервысказался о матче против дортмундской(2:2).

«До первого гола я чувствовал, что у нас был хороший темп игры с мячом. Мы создавали моменты. А потом, после первого гола "Дортмунда", игра стала напоминать кубковую. Если бы я был болельщиком, я бы купил билет на такой матч. Но, конечно, как тренер, ты хочешь, чтобы твоя команда немного больше контролировала игру. Хотелось, чтобы мы продолжали делать то же, что в первом тайме. Мы боролись до конца, чтобы выиграть этот матч. Наш соперник делал то же самое.

Если бы таких игр не было, мы бы жалели об этом. Так что у меня смешанные чувства. Но, в конце концов, мы хотели опережать "Байер" на 6 очков по итогам уик-энда. На данном этапе сезона каждое очко дается нелегко, так что это хороший результат.

Мы выходим на каждую игру с желанием победить. Поэтому есть ощущение, что мы могли бы сыграть лучше. Но, учитывая травмы, которые у нас были в последнее время, важно, чтобы у нас была энергия и единство», — цитирует Компани Bayern & Germany.

Календарь и таблица Бундеслиги

Команда Венсана Компани продолжает лидировать в чемпионате с 69 очками. «Боруссия» Д (42) — восьмая.