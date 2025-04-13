Флик: Я горжусь тем, чего моя команда добилась за последние недели и месяцы

Главный тренерпрокомментировал победу в матче с(1:0).

«Сегодня был очень трудный матч для нас. Победа в этой игре очень важна для нас. Я горжусь тем, чего моя команда добилась за последние недели и месяцы.

"Главное — это самоотдача. Футбол — это не что-то одно. Речь идет о работе и в нападении, и в защите.

Бальде и Гарсия? Кажется, с Эриком все в порядке, а вот с Бальде не очень. Но нам придется подождать завтрашних обследований", — цитирует Флика Marca.

Календарь и таблица испанской Примеры

"Барселона" продолжает оставаться на 1-м месте и набирает 70 очков и отрывается от мадридского "Реала" на 7 очков, но у "сливочных" имеется матч в запасе.

"Леганес" продолжает оставаться в зоне вылета — у команды из пригорода Мадрида 28 очков и 19-е место в Ла Лиге.