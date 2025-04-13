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    Флик: Я горжусь тем, чего моя команда добилась за последние недели и месяцы

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    Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик прокомментировал победу в матче с «Леганесом» (1:0).

    Ханс-Дитер Флик
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    Ханс-Дитер Флик

    «Сегодня был очень трудный матч для нас. Победа в этой игре очень важна для нас. Я горжусь тем, чего моя команда добилась за последние недели и месяцы.

    "Главное — это самоотдача. Футбол — это не что-то одно. Речь идет о работе и в нападении, и в защите.

    Бальде и Гарсия? Кажется, с Эриком все в порядке, а вот с Бальде не очень. Но нам придется подождать завтрашних обследований", — цитирует Флика Marca.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    "Барселона" продолжает оставаться на 1-м месте и набирает 70 очков и отрывается от мадридского "Реала" на 7 очков, но у "сливочных" имеется матч в запасе.

    "Леганес" продолжает оставаться в зоне вылета — у команды из пригорода Мадрида 28 очков и 19-е место в Ла Лиге.

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