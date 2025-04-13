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    Артига высказался о поражении «Химок» в матче против «Крыльев Советов»

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    Главный тренер «Химок» Франк Артига поделился мнением об игре своей команды в матче 24-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:3).

    Франк Артига — главный тренер «Химок»
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    Франк Артига — главный тренер «Химок»

    «В первом тайме мы сыграли очень хорошо, а второй тайм "Крылья" провели с большей интенсивностью и агрессией. Такое может происходить, когда есть нестабильность в клубе, и это, в том числе, повлияло.

    Насколько сильно ситуация вокруг клуба влияет на команду? Я главный тренер, и моя работа — контролировать то, что происходит на поле. Я не в состоянии проконтролировать то, что внутри клуба. Во время предсезонной подготовки мы подготовились хорошо и вышли свежими, хорошо играли, но с каждой неделей немного сдаем позиции. К сожалению, я не могу полностью повлиять на это.

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    • Наша команда уже показывала хороший результат в матче с "Зенитом", дома мы сыграли вничью, постараемся подготовить какой‑нибудь сюрприз на следующий неделе. Следующий матч будет одним из самых тяжелых», — сказал Артига «Матч ТВ».

    После этого матча «Химки» занимают 12-е место в таблице РПЛ с 23 очками в активе.

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