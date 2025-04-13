После серии неудач «Реалу» крайне необходимо победить, чтобы снизить градус давления. В прошлом туре «сливочные» уступили «Валенсии», а после этого потерпели крупное поражение от «Арсенала», которое ставит под угрозу дальнейшее участие в Лиге чемпионов.
«Алавес» проиграл только один матч из 5 последних. В последнем поединке команда обыграла «Жирону». Дома хозяева проиграли «Райо Вальекано», зато обыграла «Вильярреал».
В очной серии было зафиксировано семь побед «Реала» подряд. Последний результат — 3:2.
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- АналитикиLiveSport.Ru считают, что «Реал» сразу пойдет в атаку. Свои мысли по матчу они выложили в прогнозе.
- Коэффициенты букмекеров: 5.00 на победу «Алавеса», 4.09 на ничью, 1.65 на победу «Реала».
- Ставка искусственного интеллекта — победа «Реала» со счетом 1:0.
Трансляция матча
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