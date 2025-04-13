13 апреля мадридскийсыграет в гостях у. Поединок 31-го тура испанской Примеры стартует в 17:15 по мск.

После серии неудач «Реалу» крайне необходимо победить, чтобы снизить градус давления. В прошлом туре «сливочные» уступили «Валенсии», а после этого потерпели крупное поражение от «Арсенала», которое ставит под угрозу дальнейшее участие в Лиге чемпионов.

«Алавес» проиграл только один матч из 5 последних. В последнем поединке команда обыграла «Жирону». Дома хозяева проиграли «Райо Вальекано», зато обыграла «Вильярреал».

В очной серии было зафиксировано семь побед «Реала» подряд. Последний результат — 3:2.

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Аналитики LiveSport.Ru считают, что «Реал» сразу пойдет в атаку. Свои мысли по матчу они выложили в прогнозе.

считают, что «Реал» сразу пойдет в атаку. Свои мысли по матчу они выложили в прогнозе. Коэффициенты букмекеров: 5.00 на победу «Алавеса», 4.09 на ничью, 1.65 на победу «Реала».

Ставка искусственного интеллекта — победа «Реала» со счетом 1:0.

Трансляция матча

Смотрите прямую трансляцию матча «Алавес» — «Реал» на сайте LiveCup.Run.

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