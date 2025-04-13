2-й таймРубин — ЛокомотивОнлайн
ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Рубин»«Рубин» — «Локомотив». Онлайн Карло АнчелоттиУвольнение Анчелотти не решит проблемы «Реала»: итальянец расплачивается за бездействие клуба на трансферном рынке Александр Степанов«Секрет Овечкина — трудолюбие и голевое чутье». Александр Степанов — о рекорде и феномене «The Great 8»
  • 18:27
    • «Байер» потерял очки с «Унионом», «Хоффенхайм» разобрался с «Майнцем»
  • 18:25
    • «Ахмат» — «Ростов»: стартовые составы на матч 24-го тура РПЛ
    Все новости спорта

    «Сливочные» будут спешить!

    Алавес — Реал Мадрид: прогноз ставок на Ла Лигу 13 апреля 2025 года

    Прогнозы на футбол Прогнозы на футбол Испании Прогнозы на Примеру Прогнозы на Алавес Прогнозы на Реал Мадрид Календарь Примеры
    Прогноз и ставки на «Алавес» — «Реал» Мадрид
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джуд Беллингем
    «Алавес» и «Реал» Мадрид сыграют 13 апреля в 31-м туре чемпионата Испании по футболу. Начало игры — в 17:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Алавес» — «Реал» Мадрид, коэффициенты, форма соперников и статистика.
    ×
    Футбол. Испания. Примера 13 Апреля 2025 года

    Алавес

  • Витория
    •  Алавес 17:15 Реал Мадрид

    Реал Мадрид

  • Мадрид
    •

    «Алавес»

    Турнирное положение: «Славные» бьются за выживание в Примере. На данный момент команда занимает 17 место в турнирной таблице.

    При этом «Алавес» лишь на 2 очка оторвался от зоны вылета. А вот в собственные ворота команда пропустила 44 мяча в 30 матчах.

    Алавес — Реал Мадрид: коэффициенты букмекеров

    Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Славные» переиграли «Жирону» (1:0).

    До того команда вчистую уступила «Райо Вальекано» (0:2). При этом чуть ранее она не смогла одолеть «Лас-Пальмас» (2:2).

    Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Алавес» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

    Не сыграют: Томас Конечны, Хон Гуриди, Антонио Сивера — дисквалифицированы.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    Состояние команды: «Славные» нынче выглядят относительно монолитно. Вот только забивает команда в среднем фактически гол за матч.

    Матчи с «Реалом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Алавес» уступил мадридцам.

    Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. «Славные» всеми силами попытаются зацепиться за очки.

    «Реал» Мадрид

    Турнирное положение: «Сливочные» привычно бьются за чемпионский титул. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

    Причем «Реал» Мадрид на 4 очка отстает от лидера «Барселоны». При этом в собственные ворота команда пропустила 31 мяч.

  • Герои ЛЧ. «Арсенал» разгромил «Реал», Хвича забил победный гол «Астон Вилле»
  • Подводим итоги первых четвертьфинальных матчей главного еврокубка
  • 10/04/2025

    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда провалилась. «Сливочные» разгромно уступили «Арсеналу» (0:3).

    До того команда потерпела поражение от «Валенсии» (1:2). А вот поединок с «Реал Сосьедадом» завершился боевым паритетом (4:4).

    Вообще, в 5 своих последних матчах «Реал» Мадрид добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 12 пропущенных.

    Не сыграют: Дани Себальос — травмирован.

    Состояние команды: «Сливочные» нынче переживают крайне сложный период. Да и последняя коллизия получилась уж слишком болезненной.

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    При этом «Реал» Мадрид относительно преуспевает в плане реализации. «Сливочные» настреляли 63 мяча в 30 матчах чемпионата Испании.

    В кадровом плане у команды достаточно позитивная ситуация. Да и «Алавес» мадридцы обыграли в 6 последних очных поединках.

    Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Сливочные» намерены как можно увереннее вернуться на победный путь.

    Статистика для ставок

    • «Сливочные» в среднем забивают 2 гола за матч

    • «Алавес» уступил мадридцам в 6 последних очных встречах

    • «Реал» уступил в 2 своих последних поединках

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 5.25.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.76 и 1.96.

    Прогноз: «Сливочные» бьются за чемпионство, так что явно сразу будут активны в атаке.

    «Алавес» нынче крайне нестабилен, да и мадридцы вполне способны поднатореть в плане реализации.

    Ставка: Победа «Реала» Мадрид в 1 тайме за 2.20.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

    Ставка: ТБ 3.5 за 3.00

    Часто задаваемые вопросы:

    Где и когда состоится матч Алавес — Реал Мадрид?

    Матч Алавес — Реал Мадрид состоится 13 апреля 2025 года в 17:15 по московскому времени в рамках турнира: Примера (Ла Лига).

    Какой прогноз на матч Алавес — Реал Мадрид?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: П2 в 1 тайме.

    Какую сделать ставку на матч Алавес — Реал Мадрид?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «П2 в 1 тайме» с коэффициентом у букмекеров 2.20.

    Где смотреть онлайн-трансляцию матча Алавес — Реал Мадрид?

    Смотреть матч турнира Примера (Ла Лига) в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Какие коэффициенты у букмекеров в матче Алавес — Реал Мадрид?

    Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 5.25.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.10
  • Прогноз на матч Чайка — Торпедо
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Монако — Марсель
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Интер — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч Арсенал — Брентфорд
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Ахмат — Ростов
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.25
  • Прогноз на матч Сельта — Эспаньол
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.90
  • Прогноз на матч Коламбус — Вашингтон
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ювентус — Лечче
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Леганес — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Каролина — Нью-Йорк Рейнджерс
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  4.03
  • Экспресс дня 12 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Страсбург — Ницца
  • Футбол
  • Сегодня в 22:05
    •  2.49
  • Прогноз на матч Лос-Анджелес — Колорадо
  • Хоккей
  • Сегодня в 23:00
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Алавес — Реал Мадрид: прогноз и ставка за 2.20, статистика, коэффициенты матча 13.04.202517:15. «Сливочные» будут спешить!
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры