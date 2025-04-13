«Алавес» и «Реал» Мадрид сыграют 13 апреля в 31-м туре чемпионата Испании по футболу. Начало игры — в 17:15 мск. Ставка и прогноз на матч «Алавес» — «Реал» Мадрид, коэффициенты, форма соперников и статистика.

«Алавес»

Турнирное положение: «Славные» бьются за выживание в Примере. На данный момент команда занимает 17 место в турнирной таблице.

При этом «Алавес» лишь на 2 очка оторвался от зоны вылета. А вот в собственные ворота команда пропустила 44 мяча в 30 матчах.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно. «Славные» переиграли «Жирону» (1:0).

До того команда вчистую уступила «Райо Вальекано» (0:2). При этом чуть ранее она не смогла одолеть «Лас-Пальмас» (2:2).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Алавес» забил 5 мячей, пропустив в свои ворота 5.

Не сыграют: Томас Конечны, Хон Гуриди, Антонио Сивера — дисквалифицированы.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

Состояние команды: «Славные» нынче выглядят относительно монолитно. Вот только забивает команда в среднем фактически гол за матч.

Матчи с «Реалом» для команды традиционно складываются неудачно. В 5 последних очных поединках «Алавес» уступил мадридцам.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать вторым номером. «Славные» всеми силами попытаются зацепиться за очки.

«Реал» Мадрид

Турнирное положение: «Сливочные» привычно бьются за чемпионский титул. Ныне команда находится на 2 месте турнирной таблицы.

Причем «Реал» Мадрид на 4 очка отстает от лидера «Барселоны». При этом в собственные ворота команда пропустила 31 мяч.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда провалилась. «Сливочные» разгромно уступили «Арсеналу» (0:3).

До того команда потерпела поражение от «Валенсии» (1:2). А вот поединок с «Реал Сосьедадом» завершился боевым паритетом (4:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах «Реал» Мадрид добыл 2 победы. В этих поединках игроки команды отличились 10 забитыми мячами при 12 пропущенных.

Не сыграют: Дани Себальос — травмирован.

Состояние команды: «Сливочные» нынче переживают крайне сложный период. Да и последняя коллизия получилась уж слишком болезненной.

При этом «Реал» Мадрид относительно преуспевает в плане реализации. «Сливочные» настреляли 63 мяча в 30 матчах чемпионата Испании.

В кадровом плане у команды достаточно позитивная ситуация. Да и «Алавес» мадридцы обыграли в 6 последних очных поединках.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с позиции силы. «Сливочные» намерены как можно увереннее вернуться на победный путь.

Статистика для ставок

«Сливочные» в среднем забивают 2 гола за матч

«Алавес» уступил мадридцам в 6 последних очных встречах

«Реал» уступил в 2 своих последних поединках

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» Мадрид — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.62. Ничья оценена в 4.10, а победа оппонента — в скромные 5.25.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.76 и 1.96.

Прогноз: «Сливочные» бьются за чемпионство, так что явно сразу будут активны в атаке.

«Алавес» нынче крайне нестабилен, да и мадридцы вполне способны поднатореть в плане реализации.

Ставка: Победа «Реала» Мадрид в 1 тайме за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00