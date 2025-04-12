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    • «Пари НН» и «Динамо» огласили составы на матч 24-го тура РПЛ
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    «Уфа» выиграла у «Алании»

    «Уфа» — «Алания»: счет матча 2:1, обзор голов

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    В матче 28-го тура Первой лиги России «Уфа» в родных стенах переиграла «Аланию» со счетом 2:1.

    Спартак Гогниев (главный тренер «Алании»)
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    Спартак Гогниев (главный тренер «Алании»)

    На голы Александра Теняева и Владислава Ложкина гости ответили точным ударом Алана Хугаева.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Уфа — Алания 2:1
    Голы: 1:0 Александр Теняев (21'), 2:0 Владислав Ложкин (33'), 2:1 Алан Хугаев (90+2') Уфа: Олег Баклов, Денис Кутин, Александр Теняев, Александр Перченок, Арсен Адамов (Шамиль Исаев, 70'), Даниил Корнюшин, Артём Гуренко (Дмитрий Стоцкий, '), Валерий Бочеров, Никита Мацхарашвили (Илья Черняк, 86'), Мигран Агеян, Владислав Ложкин (Troyanov K., 69') Алания: Адил Магомедов, Аллон Бутаев, Сослан Качмазов (Bulatsev T., 67'), Макар Чирков, Артем Исик, Руслан Дауров (Виктор Нафиков, 46'), Алан Хугаев, Kazantsev D., Zakirov A. M., Gogniev R., Kozyrev A. (Давид Кокоев, 67') Предупреждение: Александр Перченок (30')

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Уфа» смогла набрать 26 очков и идет на 15-м месте в турнирной таблице. У «Алании» 23 балла и 16-я строчка.

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