Коман может продолжить карьеру в Англии

Клубы английской Премьер-лиги заинтересованы в подписании нападающего. Об этом сообщает журналист

Стало известно, что руководство «Арсенала» рассчитывало подписать вингера «Баварии» Лероя Зане, но он настроен продлить контракт с «канонирами». Теперь лондонский клуб намерен заполучить Комана.

Помимо «Арсенала» французским нападающим также интересуется «Тоттенхэм», но «шпоры» пока не вступали в контакт с представителем футболиста.

В нынешнем сезоне Коман провел за «Баварию» 33 матча во всех турнирах, забил 6 голов и сделал 4 голевые передачи.