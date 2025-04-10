Семак: Соболеву должно быть легче психологически

Главный тренервысказался о первом голе форвардав сезоне. Нападающий смог поразить ворота «Локомотива» (1:1).

«Придаст ли Соболеву уверенности его первый гол в РПЛ? Я думаю, что придаст, безусловно. Гора с плеч для него, на мой взгляд. Многие говорили, писали, и, конечно, сложно ему абстрагироваться от той информации, которая присутствовала. Забил важный мяч — я думаю, сейчас психологически ему, конечно, должно быть легче», — цитирует Семака «Спорт-Экспресс».

Календарь и таблица РПЛ

Напомним, что Соболев прошлым летом сменил «Спартак» на «Зенит», но долгое время не мог отметиться голом в составе своей новой команды в РПЛ.