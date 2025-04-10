Постекоглу: Нас ждет трудный матч. «Айнтрахт» — хорошая команда

Главный тренерподелился ожиданиями от матча св Лиге Европы.

«Я не знаю, сколько раз "Тоттенхэм" играл в четвертьфинале еврокубкового турнира. Такие достижения невозможно воспринимать как должное. Поэтому всякий раз, когда появляется возможность сыграть на поздней стадии, хочется извлечь из этого максимум пользы.

Нас ждет трудный матч. "Айнтрахт" — хорошая команда, она здорово выступает в бундеслиге. В команде собраны интересные молодые игроки. При этом она достаточно опытна. Перед нами трудная задача, но попадая в восьмерку лучших команд в еврокубках, ты хорошо понимаешь, что тебя ждет», — приводит слова Постекоглу официальный сайт УЕФА.

Матч «Тоттенхэм» — «Айнтрахт» состоится 10 апреля и начнется в 22:00 мск. С прогнозом можете ознакомиться по этой ссылке.