Ковач: Поражения — это всегда больно, особенно когда крупные

Главный тренервысказался о матче против(0:4) в четвертьфинале Лиги чемпионов.

«Поднимать боевой дух команды? Поражения — это всегда больно, особенно когда крупные. Но я видел и кое-что хорошее, и теперь моя работа — донести это до своих игроков. Мы встречаемся с "Баварией", а у нее примерно тот же уровень, что и у "Барселоны". В общем, в двух ближайших играх нам нужно будет намного лучше выстраивать оборонительные действия.

Нам надо защищаться всем вместе. Если не станем делать этого интенсивно против команд, в которых больше одного игрока мирового класса, то будет слишком тяжело. Я видел и то, что мои игроки много бегали, усердно отрабатывали и создали несколько голевых моментов», — цитирует Ковача пресс-служба УЕФА.

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Ответная игра между этими командами состоится 15-го апреля в Дортмунде (Германия).