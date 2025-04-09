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    Булыкин заявил, что Захарян покинет «Реал Сосьедад»

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    Бывший футболист Дмитрий Булыкин высказался о будущем полузащитника «Реал Сосьедада» Арсена Захаряна.

    Арсен Захарян — полузащитник «Реал Сосьедад»
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    Арсен Захарян — полузащитник «Реал Сосьедад»

    «Обидно, что у такого перспективного футболиста, как Захарян, случилось столько травм и не получилось полностью раскрыться. В любом случае, Захарян летом покинет "Реал Сосьедад" — ему будет тяжело набрать кондиции.

    Возможно, стоит рассмотреть аренду, где он сможет полностью вылечиться и набрать форму. В крайнем случае, он может вернуться в "Динамо" и забыть о европейской карьере. Однако я бы на его месте попробовал восстановиться и поиграть в Европе», — сказал Булыкин Чемпионату.

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