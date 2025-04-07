Обе команды подошли к этой игре с серией побед. У «Спортинга» их 4 подряд, у «Браги» — три. В прошлом туре хозяева разгромили «Эштрелу» 3:0, а «Брага» обыграла «Ароку» 2:1.
Что касается таблицы, то там расклад следующий: «Спортинг» в случае победы наберет 68 очков и сравняется с «Бенфикой», которая сейчас является лидером, а «Брага» обойдет «Порту» и займет третью строчку в зоне Лиги Европы.
В чемпионате «Спортинг» не проигрывает «Браге» уже 6 встреч. Последние две остались за ним — 5:0 и 4:2.
Прогнозы и ставки
Данные для ставок на матч:
- На сайте LiveSport.Ru есть прогноз с двумя ставками.
- Букмекеры уверены в силах «Спортинга» и считают его фаворитом. Котировки составляют 1.36 и 8.00 соответственно. Ставка на ничью составляет 5.00.
- Искусственный интеллект прогнозирует победу «Спортинга» с минимальным счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Спортинг» — «Брага» смотрите на сайте LiveCup.Run.
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