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    Консейсау: В первые 25 минут подход «Милана» к делу был ужасен

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    Наставник «Милана» Сержиу Консейсау высказался о матче 31-го тура Серии А с «Фиорентиной». Игра закончилась вничью 2:2.

    Сержиу Консейсау
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    Сержиу Консейсау

    «Были индивидуальные ошибки, и не только в обороне. Команда совершала невынужденные ошибки, и, честно говоря, есть некоторые аспекты, которые мы пытаемся проработать на тренировках. "Наполи" забил схожий гол, мы знаем проблему и пытаемся ее решить. Есть определенные вещи, которые постигаются в детстве в академии.

    Нам также не удается реализовать множество моментов, и это другая проблема.

    В первые 25 минут наш подход к делу был ужасен, совершенно не то, что мы готовили. И в конечном счете виноват я, посколько именно я тренер.

    В последние дни парни подали мне хорошие сигналы. Игра с "Интером" в середине недели была совсем другой: мы играли сбалансированно, меньше ошибались», — приводит слова Консейсау Football Italia.

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