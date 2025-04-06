Консейсау: В первые 25 минут подход «Милана» к делу был ужасен

Наставник «Милана»высказался о матче 31-го тура Серии А с «Фиорентиной». Игра закончилась вничью 2:2.

«Были индивидуальные ошибки, и не только в обороне. Команда совершала невынужденные ошибки, и, честно говоря, есть некоторые аспекты, которые мы пытаемся проработать на тренировках. "Наполи" забил схожий гол, мы знаем проблему и пытаемся ее решить. Есть определенные вещи, которые постигаются в детстве в академии.

Нам также не удается реализовать множество моментов, и это другая проблема.

В первые 25 минут наш подход к делу был ужасен, совершенно не то, что мы готовили. И в конечном счете виноват я, посколько именно я тренер.

В последние дни парни подали мне хорошие сигналы. Игра с "Интером" в середине недели была совсем другой: мы играли сбалансированно, меньше ошибались», — приводит слова Консейсау Football Italia.