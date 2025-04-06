«Ливерпуль» сыграет в гостях с «Фулхэмом» в рамках 31-го тура чемпионата Англии. Следить за ходом матча можно вместе с нашим онлайном. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени, присоединяйтесь!

До матча

«Фулхэм»

«Фулхэм» занимает 10-е место в турнирной таблице, набрав 45 очков в 30-ти матчах. Лондонская команда одержала 12 побед, 9 раз сыграла вничью и потерпела 9 поражений, при этом разница забитых и пропущенных мячей составляет 44:40.

В двух крайних турах подопечные Марку Сливы играли против других лондонских команд. И если в матче с «Тоттенхэмом» (2:0) удалось забрать три очка, то с «Арсеналом» дачники потерпели неудачу — поражение 1:2.

Кроме того, до матча с «канонирами» «Фулхэм» завершил свое выступление в Кубке Англии, проиграв на своем поле «Кристал Пэлас» с крупным счётом — 0:3.

«Ливерпуль»

«Ливерпуль» уверенно лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии, записав на свой счёт 73 очка в 30-ти матчах. «Красные» одержали 22 победы, 7 раз сыграли вничью и потерпели одно поражение. Разница забитых и пропущенных мячей — 70:27.

Подопечные Арне Слота одержали победы во всех последних четырех турах, пропустив в них всего один мяч. За этот отрезок «Ливерпуль» одолел «Манчестер Сити» (2:0), «Ньюкасл» (2:0), «Саутгемптон» (3:1) и «Эвертон» (1:0).

Личные встречи

Матч первого круга завершился результативной ничьей — 2:2.

В 10-ти последних очных встречах на счету «Ливерпуля» 5 побед, «Фулхэм» оказался сильнее в одном случает и 4 раза была зафиксирована ничья.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Фулхэм» — «Ливерпуль» с коэффициентом 2.02.