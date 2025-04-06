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    «Динамо» Махачкала — «Химки»: стартовые составы

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    Сегодня, 6 апреля, пройдет матч 23-го тура РПЛ, в котором сыграют махачкалинское «Динамо» и подмосковные «Химки».

    Георгий Джикия
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    Георгий Джикия

    Встреча состоится в Каспийске. Команды рассудит арбитр Сергей Чебан из Москвы. Встреча начнется в 14:00 мск.

    Стартовые составы:

    «Динамо» Мх: Магомедов, Табидзе, Шумахов, Пальцев, Джапо, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Хоссейннеджад, Агаларов, Касинтура.

    «Химки»: Кокарев, Джикия, Филин, Степанов, Голубович, Мирзов, Бакаев, Магомедов, Вера, Мехия, Заболотный.

    Прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Химки» доступен по ссылке.

    После 22 сыгранных матчей «Динамо» Махачкала идет на 12-м месте в таблице РПЛ, набрав 21 очко.

    Календарь и таблица РПЛ

    «Химки» (23) находятся на 10-й строчке.

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