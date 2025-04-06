«Динамо» Махачкала — «Химки»: стартовые составы

Сегодня, 6 апреля, пройдет матч 23-го тура РПЛ, в котором сыграюти подмосковные

Встреча состоится в Каспийске. Команды рассудит арбитр Сергей Чебан из Москвы. Встреча начнется в 14:00 мск.

Стартовые составы: «Динамо» Мх: Магомедов, Табидзе, Шумахов, Пальцев, Джапо, Глушков, Сундуков, Мрезиг, Хоссейннеджад, Агаларов, Касинтура.

«Химки»: Кокарев, Джикия, Филин, Степанов, Голубович, Мирзов, Бакаев, Магомедов, Вера, Мехия, Заболотный.

Прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Химки» доступен по ссылке.

После 22 сыгранных матчей «Динамо» Махачкала идет на 12-м месте в таблице РПЛ, набрав 21 очко.

Календарь и таблица РПЛ

«Химки» (23) находятся на 10-й строчке.