ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Ростов – Спартак«Спартак» разгромил «Ростов» в меньшинстве и вышел на второе место в РПЛ
  • 20:56
    • Овечкин побил рекорд Гретцки и стал лучшим бомбардиром в истории НХЛ
  • 20:22
    • «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» поделили очки
  • 19:16
    • «Атлетико» вырвал победу у «Севильи» в матче Примеры
    Все новости спорта

    Альба: Было необходимо просто перетерпеть и добиться своей цели

    Футбол Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ РПЛ Футбол России Ростов Спартак
    Главный тренер «Ростова» Джонатан Альба подвел итог матча против «Спартака» (0:3).

    Джонатан Альба
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джонатан Альба

    «В первом тайме у обеих команд были моменты, которые можно было реализовать. Во втором ситуация сильно изменилась, было необходимо просто перетерпеть и добиться своей цели.

    Не думаю, что была конкретная минута, когда у нас вспыхнули эмоции. Мы подходили к матчу с уже довольно "поднятыми" эмоциями.

    Сейчас рано что‑то говорить по поводу Мохебби. Нужно сделать снимки и уже на холодную голову оценить его состояние», — цитирует Альбу «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Спартак» после этого успеха поднялся на второе место с 47 очками. «Ростов» (33) идет седьмым.

    Читайте также

    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Рома» и «Ювентус» сыграют вничью?!
  • «Рома» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 3.10
    •
  • «Ньюкасл» серию неудач «Лестера»
  • «Лестер» — «Ньюкасл». Прогноз и ставки
  • 1.75
    •
  • Сумеет ли «Спортинг» совершить блицкриг?
  • «Спортинг» — «Брага». Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $1500 + 150 FS новым игрокам ИгратьБонус €200 по промо LIVESBEU ИгратьБонус $350 на второй депозит ИгратьФрибет €5 по промо LIVESPORT
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.32
  • Экспресс дня 7 апреля
  • Завтра в 21:00
    •  3.10
  • Прогноз на матч Рома — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Лестер — Ньюкасл
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Спортинг — Брага
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Автомобилист — Ак Барс
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Легечка — Корда
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Леганес — Осасуна
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Болонья — Наполи
  • Футбол
  • Завтра в 21:45
    •  2.36
  • Прогноз на матч Гирон — Шаповалов
  • Теннис
  • Завтра в 12:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры