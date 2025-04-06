Альба: Было необходимо просто перетерпеть и добиться своей цели

Главный тренерподвел итог матча против(0:3).

«В первом тайме у обеих команд были моменты, которые можно было реализовать. Во втором ситуация сильно изменилась, было необходимо просто перетерпеть и добиться своей цели.

Не думаю, что была конкретная минута, когда у нас вспыхнули эмоции. Мы подходили к матчу с уже довольно "поднятыми" эмоциями.

Сейчас рано что‑то говорить по поводу Мохебби. Нужно сделать снимки и уже на холодную голову оценить его состояние», — цитирует Альбу «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Спартак» после этого успеха поднялся на второе место с 47 очками. «Ростов» (33) идет седьмым.