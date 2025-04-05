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    Луис Энрике«Локомотив» — «Зенит». Онлайн
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    «Тюмень» ушла от поражения в матче с «Уфой»

    «Тюмень» — «Уфа»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В матче 27-го тура Первой лиги России «Тюмень» и «Уфа» сыграли вничью 1:1.

    «Тюмень»
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    «Тюмень»

    На гол Валерия Бочерова в первом тайме хозяева ответили точным ударом Ивана Гулько уже в компенсированное арбитром время.

    Футбол. Россия. Первая лига
    Тюмень — Уфа 1:1
    Голы: 0:1 Валерий Бочеров (28'), 1:1 Gulko I. (90+4') Тюмень: Александр Сергеевич Безчаснюк (Денис Ткачук, 65'), Александр Коротков, Никита Печенкин, Давид Шавлохов, Станислав Поройков (Gulko I., 46'), Максим Храмцов, Иван Пяткин (Ислам Мокаев, 76'), Александр Коротаев, Владислав Шитов (Данил Карпов, 82'), Андрей Савинов (Shukurov A., 76'), Dovgal A. Уфа: Олег Баклов, Даниил Корнюшин, Александр Теняев, Денис Кутин, Александр Перченок, Арсен Адамов (Troyanov K., 74'), Артём Гуренко, Валерий Бочеров, Мигран Агеян (Расул Гыстаров, 78'), Никита Мацхарашвили (Шамиль Исаев, 66'), Камиль Муллин (Владислав Ложкин, 78') Предупреждение: (3')

    Календарь и таблица ФНЛ

    «Уфа» набрала 23 очка и занимает 15-е место в турнирной таблице. У «Тюмени» 20 баллов и последняя строчка.

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