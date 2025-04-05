«Нефтехимик» — «Чайка»: счет матча 2:1, обзор голов

В матче 27-го тура Первой лиги Россиисмог вырвать победу усо счетом 2:1.

На голы Нури Абдокова и Рашида Магомедова гости ответили точным ударом Муслима Бамматгереева.

Отметим, что «Чайка» с 8-й минуты играла в меньшинстве из-за удаления Дмитрия Пивоварова.

Футбол. Россия. Первая лига Нефтехимик — Чайка 2:1 Голы: 1:0 Нури Абдоков (27'), 1:1 Муслим Бамматгереев (37'), 2:1 Ражаб Магомедов (87') Нефтехимик: Никита Янович, Марат Ситдиков, Богдан Зорин, Максим Ширяев, Александр Кахидзе (Эдуард Валиахметов, 76'), Кирилл Маляров (Саид Алиев, 46'), Алексей Никитин (Ражаб Магомедов, 68'), Данила Емельянов, Роман Денисов (Кирилл Морозов, 46'), Константин Шильцов (Максим Лайкин, 68'), Нури Абдоков Чайка: Михаил Штепа, Андрей Евдокимов, Никита Кармаев, Дмитрий Пивоваров, Никита Маляров, Олег Николаев, Данила Янов, Эльдияр Зарыпбеков, Владислав Лазарев (Даниил Черняков, 46'), Муслим Бамматгереев (Данил Пелих, 75'), Александр Хохлачев

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«Нефтехимик» смог набрать 33 очка и поднялся на девятое место в турнирной таблице. У «Чайки» 30 баллов и 14-я строчка.