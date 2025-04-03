«Крылья Советов» хотят выкупить Зиньковского

Генеральный директор «Крыльев Советов»отметил, что клуб хотел выкупить хавбека

Зиньковский был арендован у московского «Спартака» в феврале 2025 года. Соглашение рассчитано до конца сезона‑2024/25. Зиньковский уже играл за самарскую команду в период с 2019 по 2022 год.

«Зимой к нам присоединились два футболиста — Зиньковский и Гагнидзе. Надеюсь, что у них будет достаточно времени проявить себя. Да, они находятся у нас в аренде, но говорить о том, что команда не усилилась, наверное, не совсем корректно. Зиньковский для нас, для Самары футболист не посторонний, болельщики его любят. Мы все ждем, когда он сможет максимально расправить крылья и начать приносить пользу команде.

Выкупить Зиньковского? Конечно, мы будем эту возможность рассматривать. Есть несколько аспектов для принятия таких решений. Переговоры с футболистами и тренерами — это всегда двустороннее движение. Поэтому мы точно будем заинтересованы в сохранении тех ребят, которые будут заинтересованы играть в амбициозном клубе РПЛ, выкладываться на поле и достигать тех целей, которые мы ставим», — сказал Тер‑Абрамян в интервью «Матч ТВ».

Календарь и таблица РПЛ

«Крылья Советов» идут на 11-м месте в таблице РПЛ. У команды 22 очка по итогам 22-х матчей.