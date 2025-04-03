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  • 14:08
    • «Крылья Советов» хотят выкупить Зиньковского
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    «Крылья Советов» хотят выкупить Зиньковского

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    Генеральный директор «Крыльев Советов» Роберт Тер‑Абрамян отметил, что клуб хотел выкупить хавбека Антона Зиньковского.

    Антон Зиньковский
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    Антон Зиньковский

    Зиньковский был арендован у московского «Спартака» в феврале 2025 года. Соглашение рассчитано до конца сезона‑2024/25. Зиньковский уже играл за самарскую команду в период с 2019 по 2022 год.

    «Зимой к нам присоединились два футболиста — Зиньковский и Гагнидзе. Надеюсь, что у них будет достаточно времени проявить себя. Да, они находятся у нас в аренде, но говорить о том, что команда не усилилась, наверное, не совсем корректно. Зиньковский для нас, для Самары футболист не посторонний, болельщики его любят. Мы все ждем, когда он сможет максимально расправить крылья и начать приносить пользу команде.

    Выкупить Зиньковского? Конечно, мы будем эту возможность рассматривать. Есть несколько аспектов для принятия таких решений. Переговоры с футболистами и тренерами — это всегда двустороннее движение. Поэтому мы точно будем заинтересованы в сохранении тех ребят, которые будут заинтересованы играть в амбициозном клубе РПЛ, выкладываться на поле и достигать тех целей, которые мы ставим», — сказал Тер‑Абрамян в интервью «Матч ТВ».

    Календарь и таблица РПЛ

    «Крылья Советов» идут на 11-м месте в таблице РПЛ. У команды 22 очка по итогам 22-х матчей.

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